L'ambassadeur du Vietnam en Indonésie Pham Vinh Quang (5e à partir de la gauche) offre des leurs à des membres d'équipage du premier vol direct Hanoï-Bali. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La compagnie low-cost vietnamienne Vietjet Air a officiellement inauguré dimanche 26 janvier une ligne directe reliant la capitale Hanoï à Bali, une île d’Indonésie située entre les îles de Java et de Lombok.

Lors de la cérémonie d’inauguration, la présidente du conseil d’administration de Vietjet Air, Nguyen Thanh Ha, a affirmé que Vietjet Air était la première compagnie à exploiter des lignes directes vers Bali.

La ligne Hanoï-Bali permettra de relier deux sites touristiques attrayants en Asie, tout en promouvant la coopération au sein de l’ASEAN, a-t-elle souligné.

Pour sa part, l’ambassadeur du Vietnam en Indonésie, Pham Vinh Quang, a déclaré que l’ouverture de cette ligne directe contribuerait à réduire le coût et le temps de déplacement, favorisant ainsi la coopération touristique, économique et les échanges entre Vietnamiens et Indonésiens, contribuant à porter les échanges commerciaux bilatéraux à 10 milliards de dollars en 2020.

Cette ligne directe est exploitée quotidiennement. Le vol dure environ cinq heures. Le départ de Hanoï est à 10h00 pour l’arrivée à Bali à 16h25 heure locale. Le décollage à Bali est à 17h30 heure locale pour l’atterrissage à Hanoï à 21h55.

Fin mai 2019, Vietjet Air a ouvert une ligne directe reliant Ho Chi Minh-Ville à Bali. L’an dernier, la compagnie a effectué au total 330 vols sur cette ligne, transportant plus de 54.000 passagers.

Avec l'ouverture par Vietjet Air et Vietnam Airlines de vols directs à destination de Bali en 2019, les arrivées touristiques vietnamiennes à Bali sont passées de 1.000-2.000 /mois au début de l'année à 4.000 ou même 5.000 à la fin de l'année, portant le nombre total à près de 40.000 en 2019. -VNA