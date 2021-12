Moscou, 2 décembre (VNA) – Le président Nguyên Xuan Phuc, en visite officielle en Russie, a assisté le 2 décembre à la cérémonie d’annonce du plan des premiers vols directs vers l’Europe de la Compagnie aérienne vietnamienne à bas prix Vietjet Air.

Le président Nguyên Xuan Phuc (centre) lors de la cérémonie d’annonce du plan des premiers vols directs vers l’Europe de la Compagnie aérienne vietnamienne à bas prix Vietjet Air. Photo : VNA

Vietjet Air lancera des vols directs entre trois villes vietnamiennes et la capitale russe Moscou à partir de la mi-2022, ses tout premiers vols directs vers l'Europe.

En conséquence, les vols relieront Moscou à Hanoï, Ho Chi Minh-Ville et Nha Trang, en utilisant des Airbus A330-300.



Il y aura deux vols par semaine entre Hanoï et Moscou tous les mercredis et dimanches, à partir du 3 juillet. Pendant ce temps, les passagers des vols de Ho Chi Minh-Ville-Moscou transiteront par Hanoï.



Les vols Nha Trang-Moscou devraient être effectués tous les lundis et vendredis à partir du 10 juillet.



Le directeur général de Vietjet, Dinh Viet Phuong, a déclaré que Vietjet se tenait prêt pour les lignes aériennes internationales, notant que les vols vers la Russie démontraient les engagements du transporteur envers ses produits et services.

Vietjet est un membre de l'Association internationale du transport aérien (International Air Transport Association - IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie a reçu le meilleur classement pour la sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par l’unique site web de sécurité des compagnies aériennes et d'évaluation des produits à bord au monde airlineratings.com et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde en termes de santé financière et des opérations par Airfinance Journal en 2018 et 2019.

La compagnie a également été nommée “Meilleur transporteur à bas prix” par des organisations renommées telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings, entre autres. -VNA