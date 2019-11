Photo d'illustration: Internet Photo d'illustration: Internet

Hanoï (VNA) – La compagnie aérienne vietnamienne à bas prix Vietjet Air a lancé sa ligne internationale reliant la ville centrale de Da Nang à la capitale Tokyo du Japon.

Le transporteur prévoit d’effectuer chaque jour un vol aller-retour sur le trajet Da Nang-Tokyo. La durée du vol est d'environ 5 heures 30 minutes. L’avion décolle à Da Nang à 18h10 (heure locale) et 02h30 à Bali (heure locale).

Vietjet exploite actuellement trois autres lignes reliant le Vietnam et le Japon que sont Hô Chi Minh-Ville-Tokyo, Hô Chi Minh-Ville-Osaka et Hanoï-Osaka.

Vietjet Air est la première compagnie aérienne du Vietnam à opérer selon des standards récents, à bas coûts et avec des services diversifiés qui répondent aux exigences des clients. Elle propose non seulement des services de transport, mais utilise également des technologies de commerce électronique de nouvelle génération afin d’offrir différents produits et services aux voyageurs.

Vietjet est membre de l’Association internationale du transport aérien (IATA) et détentrice de la certification d’audit de la sécurité opérationnelle (IOSA) de cette organisation, première norme mondiale pour la vérification de la sécurité des procédures d’exploitation des transporteurs aériens.

Vietjet Air exploite actuellement près de 400 vols par jour sur 113 liaisons vers le Vietnam, le Japon, Hong Kong et Taïwan (Chine), la République de Corée, la Thaïlande, le Myanmar, la Malaisie, le Cambodge et la Chine. La compagnie aérienne a déjà transporté plus de 70 millions de passagers. –VNA