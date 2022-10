Cérémonie de lancement de nouvelles lignes aériennes directes reliant la ville centrale de Da Nang à Mumbai et à New Delhi (Inde). Photo: VNA



Da Nang (VNA) - Le transporteur à bas prix Vietjet Air a lancé de nouvelles routes directes reliant la ville centrale de Da Nang à Mumbai et à New Delhi (Inde), lors d’une cérémonie tenue le 18 octobre l'aéroport international de Da Nang.

La liaison Da Nang - Mumbai est opérée avec 3 vols aller-retour par semaine tous les lundis, mercredis, vendredis et dimanches et la liaison Da Nang - New Delhi, 4 vols aller-retour par semaine (tous les mardis, jeudis, samedis et dimanches).

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, le chef de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, Nguyên Trung Khanh, a déclaré que les nouvelles liaisons aériennes entre le Vietnam et l'Inde contribueraint considérablement aux échanges économiques et culturels bilatéraux, en particulier dans le tourisme.

L'inauguration de ces vols aidera Da Nang à atteindre son objectif de devenir un centre de tourisme et de services de qualité, et une destination innovante au Vietnam et en Asie du Sud-Est d'ici 2030, a-t-il indiqué.

Il a souligné que l'Inde est un marché potentiel du tourisme au Vietnam, avec de longs séjours et des dépenses élevées des visiteurs.

Da Nang organisera une cérémonie d'accueil du premier vol en provenance de New Delhi le 19 octobre, après un autre en provenance de Mumbai qui a atterri le 18 octobre dans la ville.

VietJet Air prévoit également d'ouvrir un vol direct reliant Da Nang à Ahmedabad en décembre prochain.

Vietjet a reçu le classement le plus élevé en matière de sécurité avec 7 étoiles en 2018 et 2019 par le seul site web d’évaluation de la sécurité et des produits au monde airlineratings.com et est classée parmi les 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en 2018 et 2019. Elle a également été nommée Meilleur transporteur low-cost par des organisations de renom telles que Skytrax, CAPA et Airline Ratings. -VNA