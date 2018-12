L'aéroport international de Van Don. Photo : vnexpress

Hanoï (VNA) - La compagnie aérienne à bas prix Vietjet Air a commencé à vendre des billets pour la ligne reliant Ho Chi Minh-Ville et le district insulaire de Van Don, dans la province côtière de Quang Ninh (Nord).

Vietjet Air exploitera des vols aller-retour sur cette ligne les lundi, mercredi, vendredi et dimanche à partir du 20 janvier 2019, chaque vol durant environ deux heures et quart. Le vol aller partira de Hô Chi Minh-Ville à 7h00 et arrivera à Van Don à 9h15. Le vol retour décollera à 9h50 et atterrira dans la mégapole du Sud à 12h05.

Pour marquer éventement, Vietjet Air propose 2,2 millions de billets au prix de 0 dong uniquement pendant les «heures d'or» de 12h00 à 14h00, et les "trois jours d'or" du 20 au 22 décembre, sur son site Web à l'adresse www.vietjetair.com.

Cette campagne de promotion est appliquée à toutes les lignes intérieures entre le 20 janvier et le 31 décembre 2019, à l’exclusion des jours fériés.

Dans le but de devenir une «compagnie aérienne grand public» («Consumer Airline»), Vietjet Air a continuellement ouvert de nouvelles lignes, ajouté de nouveaux avions à sa flotte, investi dans des technologies de pointe et offert davantage de produits et services à ses clients.

Avec une flotte de plus de 60 A320 et A321, Vietjet Air, qui a transporté plus de 65 millions passagers, effectue 385 vols par jour vers 105 destinations au Vietnam et dans toute la région.

Van Don est un archipel de 600 îles dans la province de Quang Ninh, à proximité du patrimoine naturel mondial de la baie d’Ha Long et du district insulaire de Co To. -VNA