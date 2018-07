Nguyên Thi Phuong Thao, PDG de Vietjet, et Kevin McAllister, PDG de Boeing Commercial Airplanes, ont représenté chacun les deux parties lors de la signature du contrat historique.

Photo: Vietjet

Hanoi (VNA) - La compagnie aérienne vietnamienne Vietjet vient de signer avec Boeing un contrat de commande de 100 B737 MAX, d’une valeur totale de 12,7 milliards de dollars, et un protocole d’accord avec Airbus sur 50 A321 neo.



Nguyên Thi Phuong Thao, PDG de Vietjet, et Kevin McAllister, PDG de Boeing Commercial Airplanes, ont représenté chaque partie à la signature le 18 juillet du contrat colossal, lors du Salon aéronautique de Farnborough 2018 (Farnborough International Airshow) au Royaume-Uni.



Cette nouvelle commande de Vietjet servira à assurer le développement de ses alliances aériennes dans la région Asie-Pacifique et le monde entier, et à améliorer la synchronisation, la modernisation et la consommation de sa flotte jusqu’en 2025. L’opération devrait également augmenter la valeur des échanges commerciaux entre le Vietnam et les États-Unis.



"Nous sommes honorés d’approfondir notre solide partenariat avec Vietjet qui devient notre nouveau client de 737 MAX. L’accord conclu aujourd’hui confirme que les capacités de cette gamme d’avions sont les meilleures de leur catégorie", a déclaré Kevin McAllister. "Avec cet accord, nous franchissons une autre étape importante dans le développement de notre partenariat avec Vietjet, qui continue de contribuer aux relations commerciales entre le Vietnam et les États-Unis. Cet accord renforce également la présence et les partenariats de Boeing à travers l’Asie-Pacifique, en développant des coopérations gagnant-gagnant dans une région avec un potentiel de développement énorme", a-t-il précisé.



La commande comprend 80 B737 MAX 10 et 20 MAX 8. Le MAX 10, le plus récent des Boeing, a été lancé en 2017 au Salon aéronautique du Bourget (Paris), une des plus importantes plateformes internationales de présentation de matériels aéronautiques et spatiaux.



"Ces nouveaux avions sont entièrement alignés sur notre stratégie de développement, donnant la possibilité pour Vietjet d’étendre son réseau de lignes, en proposant plus de destinations internationales à ses clients", a déclaré Nguyên Thi Phuong Thao, PDG de Vietjet.



Dans le cadre de ce contrat, Boeing Commercial Airplanes s’est engagé à déployer une série de programmes de partenariat stratégique pour développer un réseau de services aéronautiques modernes au Vietnam. Il comprend la maintenance, la réparation et la révision; la formation des pilotes, techniciens et ingénieurs. Il s’agit également de programmes spéciaux pour améliorer les capacités de gestion et d’automatisation pour la compagnie aérienne vietnamienne et l’industrie aéronautique du Vietnam en général.



Protocole d’accord sur 50 A321 neo



L’avionneur européen Airbus a annoncé jeudi 19 juillet, lors du Salon aéronautique de Farnborough, avoir signé un protocole d’accord avec la compagnie vietnamienne Vietjet portant sur l’achat de 50 A321 neo. À l’heure actuelle, la flotte de Vietjet comprend une soixantaine d’avions A320 et A321 d’Airbus.



Dans le cadre de sa stratégie "Consumer Airlines", Vietjet continue d’ouvrir de nouvelles lignes, d’enrichir sa flotte, d’intensifier l’application des technologies, de diversifier ses produits et services pour répondre aux demandes des passagers.



Jusqu’à ce jour, elle a transporté plus de 60 millions de passagers sur ses 93 lignes aériennes nationales et internationales. -CVN/VNA