Hanoï (VNA) - Le nouvel avion A330 de Vietjet numéroté VN-A814 portant le symbole du tourisme vietnamien a décollé le 12 juillet, contribuant à promouvoir le tourisme vietnamien aux niveaux national et international.

L'activité fait partie d'un accord de parrainage entre le transporteur et l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam pour accompagner les activités de promotion de la culture et du tourisme vietnamiens auprès d'amis nationaux et internationaux.

Il s'agit du dernier avion de Vietjet remplissant la "mission" de promouvoir le tourisme au Vietnam. Auparavant, les avions A320 et A321 de Vietjet portant les symboles du tourisme du Vietnam et du tourisme de Ho Chi Minh-Ville ont également décollé.

La flotte Vietjet aux couleurs du drapeau vietnamien et la mélodie de la chanson Hello Vietnam portant les symboles de la promotion du tourisme, des messages significatifs sur la protection de l'environnement, le slogan "J'aime ma patrie", sont devenus familiers aux amis internationaux de l'Asie à l'Europe. Ils ont contribué à rapprocher le Vietnam du monde et à présenter aux amis étrangers un Vietnam amical et hospitalier qui accueille tout le monde.

L'A330 portant le symbole du tourisme vietnamien desservira les passagers de Vietjet vers des destinations en Thaïlande, en Malaisie, à Singapour, en Indonésie, en Chine, en République de Corée, au Japon, en Inde, au Kazakhstan, en Australie et au-delà à l'avenir.

Vietjet est membre à part entière de l’Association du transport aérien international (International Air Transport Association-IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA). En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé pour la sécurité avec 7 étoiles par le seul site Web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde airlineratings.com et répertoriée comme l'une des 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en de nombreuses années consécutives.

La compagnie aérienne a également été nommée meilleur transporteur à bas prix par des organisations renommées telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA