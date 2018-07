Hanoi (VNA) – La Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank) a été élue meilleure banque du Vietnam en 2018 par FinanceAsia.

Le représentant de Vietcombank, Nghiem Phu Quoc, reçoit le prix. Photo : VNA

Il s’agit de la deuxième année consécutive que la banque a reçu ce prix du magazine basé à Hong Kong.Le prix vise à honorer les banques remarquables dans chaque pays, sélectionnées en fonction de critères tels que la stratégie commerciale, le modèle de gestion en vue d’offrir à ses clients des services conformes aux normes internationales, la croissance, la rentabilité, des produits et services de haute qualité, le développement de réseaux avec un nombre croissant de clients.Actuellement, Vietcombank est classée parmi les meilleures banques vietnamiennes en termes de qualité d’actifs et de rentabilité.En 2017, Vietcombank est devenue la première banque au Vietnam à afficher un bénéfice avant impôt de 11.341 milliards de dôngs (499 millions de dollars). Ses créances douteuses ont été ramenées à 1,1%, soit le taux le plus bas parmi les principaux établissements de crédit.Vietcombank vise à devenir la première banque du Vietnam, l’une des 100 plus importantes de la région, l’une des 300 plus grandes banques et sociétés financières du monde d’ici 2020.Ces dernières années, Vietcombank a également été nommée meilleure banque du Vietnam, meilleure banque de financement du commerce, meilleure banque de change pour les entreprises et les institutions financières en 2014, et meilleure banque du Vietnam en 2015.-VNA