New York (VNA) - Le Département des services financiers de l’État de New York a accordé une licence d’exploitation à la Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank) afin d’ouvrir un bureau de représentation à New York.

Siège de Vietcombank. Photo: Vietcombank



Le bureau de représentation sera basé au One Rockefeller Plaza dans le centre de Manhattan. Il devrait ouvrir ses portes au troisième trimestre de cette année



Plus tôt en octobre 2018, la banque avait obtenu l’autorisation de la Réserve fédérale américaine d’ouvrir son bureau.



L’année dernière, Vietcombank a pris les devants au niveau national avec un bénéfice net de plus de 18,2 billions de dôngs (791 millions de dollars), en hausse de 61,1% par rapport à 2017.



Ses objectifs en actif total et en capitaux propres ont fortement augmenté, tandis que la qualité du crédit était sous contrôle.



A compter jusqu’au mois de mai, Vietcombank dépassait toujours les autres sociétés en termes de bénéfice avec plus de 9 billions de dôngs.

Le président du conseil d’administration de Vietcombank, Nghiêm Xuân Thanh, a déclaré que la banque s’efforce de générer un bénéfice de 21 billions de dôngs cette année et devrait atteindre un milliard de dollars à l’horizon 2020. -VNA