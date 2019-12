Hanoi, 2 décembre (VNA) - La compagnie aérienne à bas prix Viejet Air a annoncé le 2 décembre une nouvelle ligne aérienne reliant Ho Chi Minh-Ville à la ville thailandaise de Pattaya via l'aéroport U-Tapao.

Le nouveau service sera lancé le 23 décembre avec un vol par jour, ce qui porte à huit le nombre total de liaisons de Vietjet Air vers la Thaïlande.

Un représentant de Viejet Air a déclaré que le nouvel itinéraire facilitera non seulement les voyages entre Ho Chi Minh-Ville, les provinces du Sud, Rayong et Pattaya, destinations connues des plages thaïlandaises, mais créera également des conditions favorables pour les passagers étrangers via les aéroports Tan Son Nhat et U-Tapao.

À cette occasion, le transporteur a offert 100.000 billets au prix de 0 dôngs, hors taxes et frais, de 12h à 14h du 2 au 5 décembre.

Les billets sont appliqués pour les vols internationaux du 23 décembre 2019 au 24 octobre 2020, y compris Ho Chi Minh-Ville - Pattaya, Da Lat / Da Nang /Taïwan de Chine - Bangkok et les vols intérieurs thaïlandais à destination de Chiang Mai / Chiang. Rai / Phuket / Krabi / Udon Thani et les vols entre Chiang Rai et Phuket / Udon Thani.

Les billets promotionnels peuvent être réservés sur le site web www.vietjetair.com, et sur l’application mobile de Vietjet Air et www.facebook.com/vietjetairvietnam.

Vietjet est la première compagnie aérienne vietnamienne à opérer en tant que nouvelle compagnie offrant des tarifs de billets flexibles et économiques ainsi que des services diversifiés pour répondre aux demandes de ses clients. Elle fournit non seulement des services de transport, mais utilise également les dernières technologies de commerce électronique pour proposer divers produits et services.

Vietjet est membre à part entière de l’Association du transport aérien international (IATA) et détient le certificat d’audit de la sécurité opérationnelle (IOSA) de l’IATA. Vietjet a été nommée "Meilleure compagnie aérienne charter 2018 - 2019" et s'est vu attribuer le plus haut classement en matière de sécurité avec sept étoiles en 2018 par le site web d'évaluation de la sécurité et des produits, http://AirlineRatings.com. Cette compagnie aérienne a également été classée par le magazine Airfinance Journal parmi les 50 meilleures compagnies aériennes du monde en termes de financement et d’opérations en 2018.

Pour l’heure, Vietjet exploite environ 400 vols quotidiens, transportant plus de 80 millions de passagers, avec 116 liaisons desservant le Vietnam et des destinations internationales telles que Japon, Hong Kong (Chine), Singapour, République de Corée, Taïwan (Chine), Chine, Thaïlande, Myanmar, Malaisie et Cambodge. -VNA