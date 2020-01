La vidéo +Nha em o lung doi+, interprétée par Thu Hang, est réalisée à la commune de Y Ty (Lào Cai, Nord). Photo: CVN



Hanoï (VNA) - Le marché de la musique au Vietnam enregistre l'apparition en continu des clips présentant les magnifiques paysages du pays. Lorsque la voix du chanteur s’unit aux belles images de nature, aux forêts et montagnes et aux portraits des habitants du Vietnam, les spectateurs ne peuvent être que subjugués ...

La beauté vietnamienne dans les clips musicaux



Depuis les années 90, les artistes connus du Vietnam réalisent de nombreux clips dépeignant les beaux paysages du pays, depuis Hô Chi Minh-Ville, en passant par Dà Lat (hauts plateaux du Centre) ou Huê (Centre) et jusqu’à Hanoï et les régions montagneuses du Nord... Cependant, les artistes n’ont aucune idée des effets de leurs clips sur la promotion du tourisme.



À la fin 2015, le regretté musicien Trân Lâp a réalisé le clip de Long trip dans différents lieux situés dans les provinces montagneuses du Nord. L’onde de choc provoquée par ce clip video musical de Trân Lâp (1974-2016) dans la communauté des routards s’est fait sentir immédiatement, et ce en raison des paysages grandioses du pays.



Début 2019, la chanteuse Thu Hang a publié le clip Nhà em o lung dôi (Ma maison sur la colline), une composition du musicien Duc Thinh basée sur la poésie de Tu Minh. On y voit les terres rustiques de Y Ty (dans la province de Lào Cai - Nord) avec ses paysages sauvages et les visages doux de ses habitants. Le site époustouflant a captivé les spectateurs dans cette terre de bonheur où l'âme est apaisée.



Si Thu Hang monte au Nord du pays, la chanteuse Hô Ngoc Hà descend vers la mer. L’Île de Phu Quôc (province de Kiên Giang, Sud) laisse apparaître dans la vidéo Giâu anh vào nôi nho (Je te mets dans la nostalgie) de Hô Ngoc Hà sa nature sauvage, mystérieuse et romantique, mêlant mer turquoise, sable blanc et soleil éclatant dans l’immensité bleue du ciel.



Plus récemment, le clip Viêt Nam tôi (mon Vietnam) des chanteurs Jack et K-ICM a été réalisé dans les sites les plus célèbres du pays tels que les montagnes du Nord-Est, la baie de Ha Long (province de Quang Ninh, Nord), la baie de Lang Cô (province de Thua Thiên Huê, Centre), l’ancienne capitale impériale de Huê, les tours Cham dans la province centrale de Ninh Thuân, le Parc national de Phong Nha - Ke Bang (province de Quang Binh, Centre) ou encore la maison communale dans les hauts plateaux du Centre, etc. Des spectateurs estiment que grâce à cette vidéo, les deux jeunes chanteurs ont contribué à promouvoir le tourisme vietnamien à l’international.



Surfez sur une tendance positive



On peut dire que la production des clips musicaux et leurs nombreuses scènes filmées dans les différents endroits célèbres du pays sont un moyen de promouvoir le tourisme. C’est une tendance positive qui mérite d'être reconnue et encouragée et qui valorise les valeurs nationales intrinsèques. Les vidéos musicales montrant la beauté vietnamienne peuvent susciter des émotions et encourager la préservation et la protection de la culture et de la nature.



Le Vietnam abrite de nombreux trésors naturels dans toutes ses régions, mais toutes les localités ne savent pas comment exploiter correctement leur potentiel pour servir le tourisme. Dans la région centrale, il existe de nombreuses plages qui ne sont pas exploitées à leur maximum, ou dans le Sud où de nombreuses pagodes, sites pittoresques, rivières et la culture régionale restent relativement inconnus des touristes internationaux... Dans la prochaine stratégie d'exploitation touristique, il sera nécessaire de concentrer les efforts sur l'exploitation des routes, en introduisant plus de destinations attrayantes à la communauté des routards.



Par conséquent, le fait que les artistes choisissent ces endroits exceptionnels pour leurs clips est un bon moyen de promouvoir le tourisme. Les artistes sont ainsi plus largement connus du public et les agences de voyage peuvent se mettre en lien avec eux pour présenter ces lieux aux touristes étrangers, aidant les populations locales à augmenter leurs revenus liés à l'économie touristique. Avec des millions de vues, on peut dire que la promotion du tourisme au Vietnam à travers des clips musicaux est un moyen efficace et peu coûteux. - CVN/VNA