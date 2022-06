Le vice-président de la Commission économique du Comité central du Parti Nguyên Thành Phong. Photo: VTC



Hanoï (VNA) - Placé sous le thème "Vers une économie indépendante, autonome et ouverte au monde", le 4e forum économique du Vietnam se tiendra le 5 juin à Hô Chi Minh-Ville. Des solutions importantes seront prises pour renforcer l’autonomie et la résilience de l’économie vietnamienne dans la nouvelle conjoncture.



Lors de ce rendez-vous annuel, les participants doivent prévenir les nouvelles tendances de l’économie mondiale post-pandémique. Ils évalueront également les capacités de résilience de l’économie vietnamienne avant de prendre des solutions pour un redressement rapide, mais durable à la suite de la crise sanitaire.



«Il est essentiel de développer une économie dynamique et autonome avec une croissance rapide, mais durable, sur la base de l’innovation et de l'intégration active au monde, comme l’a prévu la stratégie de développement socioéconomique 2021-2030. Stratégie qui a été adoptée lors du XIIIe Congrès national du Parti communiste vietnamien», a déclaré le vice-président de la Commission économique du Comité central du Parti Nguyên Thành Phong.



Outre la session plénière se dérouleront trois autres séminaires thématiques portant sur le développement du marché du travail post-épidémique, le développement des marchés de capitaux et de l'immobilier, l’innovation technologique, la transformation numérique et la diversification de la chaîne d'approvisionnement. Les participants seront invités à proposer des recommandations pour améliorer l’autonomie de l’économie, en particulier au niveau des technologies et pour développer le marché domestique.



“L'un des éléments importants qui facilitent le développement d'une économie autonome et résiliente est l’indépendance technologique. Actuellement, nous avons fait de grands progrès en matières technologiques pour pouvoir mieux répondre aux exigences de l’industrie 4.0. Cependant, notre transformation numérique accuse un retard par rapport aux objectifs fixés. Ainsi, l'innovation technologique sera un contenu important de ce forum», a souligné le vice-ministre du Plan et de l'Investissement Trân Quôc Phuong.



Organisé tous les ans depuis 2017, le Forum économique du Vietnam est devenu un grand rendez-vous des responsables et économistes vietnamiens et étrangers. Lors de la session plénière du forum aura lieu une table ronde de haut niveau avec la participation de grands dirigeants vietnamiens. Le Premier ministre Pham Minh Chinh prononcera le discours de clôture du forum.-VOV/VNA