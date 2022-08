Dans une compagnie de la République de Corée à Bac Ninh. Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - L'Académie des sciences sociales du Vietnam a organisé mercredi matin un webinaire sur la célébration des 30 ans des relations diplomatiques entre le Vietnam et la République de Corée et leurs parcours vers une coopération stratégique intégrale.

L'occasion pour les délégués des deux pays de partager leurs points de vue sur les développements stratégiques en cours et les dynamiques de l'Indo-Pacifique, de proposer des solutions visant à booster la coopération sécuritaire entre la République de Corée et le Vietnam dans les 30 prochaines années, a déclaré Dang Xuan Thanh, vice-président de l'Académie des sciences sociales du Vietnam.

Le webinaire a compris deux sessions dont l'une s'est focalisée sur le développement d'une stratégie de coopération en matière de sécurité en Indo-Pacifique, entre le Vietnam et la République de Corée, et l’autre sur la coopération économique Vietnam – République de Corée dans l'océan Indien.

Le directeur de l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est de l'Académie des sciences sociales du Vietnam, Nguyen Huy Hoang, a souligné que dans le contexte actuel, les deux pays devraient promouvoir la coopération en matière de sécurité avec des pays dans comme hors de la région en vue du développement économique et de la paix et de la stabilité de la région.

De son côté, Choi In-a de l'Institut sud-coréen de politique économique internationale (KIEP), a suggéré aux deux pays de régler le déséquilibre commercial et de renforcer la coopération dans l'édification d'un réseau de chaîne d'approvisionnement stable en Indo-Pacifique.

Les deux pays devraient promouvoir un modèle de coopération G2G (gouvernement au gouvernement)…, a-t-il dit.

À cette occasion, les délégués ont partagé leurs opinions sur la coopération économique entre les deux pays et ont discuté des opportunités de coopération au sein des mécanismes multilatéraux telles que le Partenariat économique régional global (RCEP) et le Cadre économique indopacifique pour la prospérité (IPEF).

La République de Corée est le troisième partenaire commercial et le quatrième marché d'exportation du Vietnam. Séoul est également le plus grand investisseur étranger au Vietnam. Les deux pays ont rejoint le RCEP en 2019 et l'IPEF initié par les États-Unis en 2022.

Après 30 ans d'établissement de relations diplomatiques (1992-2022), la coopération bilatérale s'est fortement développée dans de nombreux domaines tels que la politique, la diplomatie, l'économie, la culture... Sur le plan politique et diplomatique, les deux pays ont établi le "partenariat stratégique" et visent à porter leur relation au niveau du "partenariat stratégique intégral".

Sur le plan économique, le commerce bilatéral a été multiplié par 160 depuis l'établissement des relations diplomatiques, passant de 500 millions de dollars en 1992 à 80 milliards de dollars en 2021. -VNA