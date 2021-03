Hanoi (VNA) - Le gouvernement vient de charger le ministère de la Planification et de l'Investissement d'élaborer une résolution pour développer la communauté des affaires avec comme objectif d'avoir 1,2-1,5 million d’entreprises en 2025.

Dans le contexte de pandémie COVID-19, le nombre d'entreprises dissoutes a augmenté, la communauté des affaires «s'atrophie». Les experts affirment qu'en plus d'encourager l'augmentation du nombre d'entreprises, il est important d'augmenter les ressources internes des entreprises vietnamiennes.



Selon le Département général des statistiques, en 2020, le Vietnam comptait environ 810.000 entreprises en activité. Le nombre d'entreprises nouvellement créées au fil des ans a augmenté, la taille a été élargie. Bien que n'atteignant pas l'objectif d’un million d'entreprises en 2020 fixé dans la résolution 35 / ND-CP, l'environnement des affaires est de plus en plus amélioré.



Selon le ministère de la Planification et de l'Investissement, au cours de la période 2016-2019, le taux de croissance du nombre d'entreprises vietnamiennes a atteint 10,5%. En moyenne, plus de 100.000 nouvelles entreprises ont été créées chaque année, soit deux fois plus qu'au cours de la période 2011 - 2015. Cependant, la plupart sont des PME.



«La pandémie qui survient en 2020 et se poursuit en 2021 n'est pas un petit obstacle au développement socio-économique du pays, affectant directement la santé de chaque entreprise et de la population », a déclaré Mme Nguyen Thi Huong, directrice du Département général des statistiques.



Parallèlement au soutien apporté au monde des affaires, une série de politiques visant à développer les PME a vu le jour, comme le Fonds de soutien aux PME, la loi sur le soutien aux PME.



Cependant, ces politiques ne sont pas encore entrées en pratique. Le nombre d'entreprises accédant au capital du Fonds de soutien aux PME est encore modeste. Les politiques de soutien sont générales, pas proches de la réalité.



L'économiste Ngo Tri Long a estimé que les PME représentaient une proportion importante. Le document du 13e Congrès du Parti a proposé la création de grandes entreprises pour diriger l'économie, mais le rôle des PME est également très important.



Cependant, le mécanisme politique mis en place pour les soutenir n'a pas encore eu d'impact positif.



«Dans les temps à venir, les politiques de soutien devraient être spécifiques à chaque domaines", a estimé M. Long.



L'une des autres faiblesses des entreprises vietnamiennes qui doivent être surmontées est le fait qu'elles ne peuvent pas participer à la chaîne de valeur mondiale. L’expert Ngo Tri Long a déclaré que pour se développer à l’international, les entreprises doivent progressivement rejoindre la chaîne de valeur mondiale.



Partageant le même point de vue, le Dr Le Dang Doanh, ancien directeur de l'Institut central de recherche et de gestion de l’économie, a déclaré que la pandémie a un impact négatif sur l'économie et que le Vietnam doit prendre des mesures pour que les entreprises puissent profiter au mieux du marché intérieur. -VNA/CPV