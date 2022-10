Dans une ferme biologique à Bac Ninh. Photo: VNA Dans une ferme biologique à Bac Ninh. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Les consommateurs ont tendance à se pencher sur les produits alimentaires sans danger à la fois pour la santé et l’environnement. C'est la prémisse d'une agriculture verte, dans le mondiale en général et au Vietnam en particulier.

Selon le ministre de l'Agriculture et du Développement rural Le Minh Hoan, ces dernières années, l'agriculture vietnamienne n'a cessé de croître, de se développer et d'accomplir de grandes réalisations. La production alimentaire a augmenté rapidement tant en quantité qu'en qualité, répondant à la consommation intérieure et l’exportation.

Cependant, l'agriculture nationale est toujours confrontée à de nombreux défis, entraînant des risques et des dommages à l'environnement. Donc le développement d'une agriculture sûre et durable est toujours une grande préoccupation du secteur.

Pour y parvenir, l'agriculture vietnamienne doit avoir une harmonie dans chaque maillon de production. Ce pour assurer des objectifs de croissance durable, de pair avec la protection de l'environnement, l'adaptation au changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Sans oublier de participer activement à la mise en œuvre des engagements internationaux du Vietnam sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tout en améliorant l'efficacité et la compétitivité du secteur agricole, pour rattacher la croissance verte au développement durable.

Bui Ba Bong, ancien vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, fait remarquer que les agriculteurs et les coopératives doivent bien saisir l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre, afin de choisir des matériaux agricoles adaptés à la production, et aussi à la protection de l'environnement.

Modèles de développement

Un laboratoire de l'Institut des sciences agricoles du Vietnam. Photo: VNA Un laboratoire de l'Institut des sciences agricoles du Vietnam. Photo: VNA

Selon Bui Ba Bong, il existe de nombreuses localités produisant de riz et crevettes en parallèle, l'une des méthodes de production verte et sans danger pour l'environnement.

Le riz est parmi les cultures demandant beaucoup d'eau et émettant de grandes quantités de gaz à effet de serre dans leur processus de développement, représentant 25% des émissions de dioxyde de carbone dans le secteur agricole.

Ainsi, l'application des méthodes de riziculture qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre est l'une des solutions de production agricole sûres et efficaces. Cette méthode de riz – crevettes est appliquée par les agriculteurs du delta du Mékong et du Centre depuis plusieurs années, en coopération avec des entreprises d’engrais organiques.

Ces dernières ont développé des produits sûrs, contribuant à la protection de la santé des agriculteurs, aussi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre pendant la période de croissance jusqu'à la récolte du riz.

L'agriculture verte se développe progressivement, à travers les modes de production biologiques et écologiques, utilisant des produits sans danger pour l'environnement, tout en garantissant productivité et qualité. Ce qui aide à améliorer la compétitivité du secteur et renforcer le développement durable. - VNA