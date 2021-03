Photo :internet

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre vient d'approuver la planification du réseau d'organisations scientifiques et technologiques publiques pour la période 2021-2030, avec vision jusqu'en 2050.

L'objectif est de concrétiser les options et lignes du Parti, les politiques et lois de l'État sur le développement des sciences, des technologies et de l'innovation; de connecter les secteurs et régions concernées. Ce réseau devra répondre à l'objectif de promotion intégrale et synchrone de l’œuvre de Renouveau, d'industrialisation et de modernisation du pays.

Le contenu de la planification du réseau doit être conforme à la Loi sur la planification et au décret N° 37/2019 / ND-CP du 7 mai 2019 du gouvernement détaillant la mise en œuvre d'un certain nombre d'articles de la Loi sur la planification, dont l'analyse et l'évaluation des facteurs, des conditions naturelles, des ressources, du contexte et de l'utilisation du réseau d'organisations scientifiques et technologiques à l'échelle nationale.

La planification devra prévoir les tendances, élaborer des scénarios de développement affectant directement la structure du réseau des organisations scientifiques et technologiques publiques au cours de la période de planification... -VNA