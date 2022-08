Lào Cai (VNA) – La Compagnie générale d’investissement et de développement des autoroutes du Vietnam (VEC) et la Compagnie par actions Tasco ont inauguré lundi 1er août le télépéage sur l’autoroute Nôi Bài-Lào Cai.

Cérémonie de lancement du télépéage sur l’autoroute Nôi Bài-Lào Cai, au Km6, le 1er août. Photo : VNA

L’autoroute Nôi Bài-Lào Cai est la première du pays qui ne fait pas partie du réseau autoroutier Nord-Sud à l’Est et la première reliant le Nord-Ouest à mettre en service le système de télépéage.A partir du 1er août, les usagers de cette autoroute doivent installer la carte télépéage prépayée ETC (Electronic Toll Collection) sur leurs véhicules dont le compte est suffisamment garni pour effectuer au moins une transaction, soit le tarif de leur trajet.Mise en service le 21 septembre 2014, l’autoroute Nôi Bài-Lào Cai détient le record de l’autoroute la plus longue du Vietnam avec 264 km et de l’autoroute doté de plus grand nombre de gares de télépéage avec 15 gares de télépéage.La mise en place par VEC et Tasco du télépéage sur l’autoroute Nôi Bài-Lào Cai fait suite au télépéage sur les autoroutes Câu Gie-Ninh Binh, Hô Chi Minh-Ville-Long Thành-Dâu Giây et Dà Nang-Quang Ngai. – VNA