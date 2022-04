Vu Minh Khuong, de l’École de politique publique Lee Kuan Yew (Université nationale de Singapour). Photo: VOV

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a choisi de s’adapter en toute sécurité à la pandémie de Covid-19 et son économie se redresse progressivement, malgré les fluctuations à l’échelle mondiale. Car, si la rupture des chaînes d'approvisionnement pose des problèmes, elle offre aussi de nouvelles opportunités. Plus que jamais, les entreprises doivent faire preuve d’autonomie et se focaliser sur l’innovation pour conduire le pays vers la prospérité.

La semaine dernière, La Voix du Vietnam et l'Ecole d'économie relevant de l’Université nationale de Hanoi ont co-organisé un colloque sur le thème "L’autonomie et la résilience sont les clés de la reprise et du développement dans le contexte d’intégration internationale". Présent, le professeur associé, Vu Minh Khuong, de l’École de politique publique Lee Kuan Yew (Université nationale de Singapour), a indiqué que, si le monde connaît des fluctuations, l'esprit d’autonomie, de résilience et l’aspiration au développement aideront le Vietnam à surmonter les difficultés. La République de Corée et Singapour, qui ont réussi à décoller par leurs propres moyens, en constituent de bons exemples.



«Pour être autonome et résiliente, toute la nation doit s’unir. De plus, il faut améliorer nos capacités endogènes et créer de nouvelles percées dans les domaines institutionnels, des ressources humaines et même culturels. Créer de nouvelles valeurs dans la nouvelle ère est très important, car l'ancien modèle perd progressivement sa capacité à créer de la valeur», a-t-il affirmé.

Nguyên Ba Hùng, expert de haut niveau de la Banque asiatique de développement chargé de la coopération et de l’intégration régionales, a indiqué que les impacts négatifs provoqués par la pandémie en matière de sécurité sociale et d’économie risquent de perdurer dans les pays en développement comme le Vietnam.

«L'autonomie et la résilience permettront au Vietnam d’augmenter sa force endogène et de mieux s'intégrer au monde. Elles nous incitent en effet à répondre aux normes internationales, à garantir la sécurité sociale et à investir davantage dans les infrastructures pour le développement durable», a-t-il constaté.



De l’avis des économistes, afin de relancer son économie et de développer l’industrie 4.0, le Vietnam doit compter sur sa force endogène, sa culture ainsi que sur la bravoure et l’intelligence de ses citoyens.

Colloque sur le thème "L’autonomie et la résilience sont les clés de la reprise et du développement dans le contexte d’intégration internationale". Photo: VOV



«L'autonomie ne signifie pas l'autosuffisance. Alors que le Vietnam s’intègre de plus en plus profondément au tissu économique international et participe à de nombreux accords de libre-échange, la notion d’autonomie doit être interprétée autrement. Pour les hommes d’affaires par exemple, l’esprit d’autonomie les pousse à agir pour améliorer la compétitivité de leur entreprise et mieux se positionner sur le marché mondial», a déclaré Nguyên Quang Huân, vice-président de l'Association des entrepreneurs privés du Vietnam.

Nguyên Tân Tuân, secrétaire adjoint du comité du Parti et président du comité populaire de Khanh Hoà, a fait savoir que depuis plus de 2 ans, les autorités et les habitants de sa province se mobilisent pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et relancer l’économie.

«Nous sommes déterminés à atteindre une croissance de 7,1 % en 2022. Nous sommes également prêts à mettre en place une économie numérique et à améliorer notre productivité dans le contexte de reprise rapide de nombreux secteurs économiques», a-t-il affirmé.

D’après Pham Dinh Doàn, vice-président du Conseil national des associations d’entreprises vietnamiennes et président du groupe Phu Thai, le Vietnam devrait suivre l’exemple de certains pays qui ont réussi à valoriser leurs capacités endogènes pour se développer. D’ailleurs, le développement du Vietnam d’aujourd'hui s’explique par plusieurs facteurs: l’esprit national, la solidarité, l’amélioration de la compétitivité des entreprises et de toute l’économie et une bonne gouvernance de l’exécutif. Le Vietnam a également su adapter son économie aux nouvelles tendances de développement de l'économie mondiale, a-t-il estimé.

“En plus de l’autonomie, la capacité d’adaptation est également indispensable. La capacité d’adaptation des entreprises vietnamiennes doit être améliorée. Côté État, je pense que nos politiques doivent, elles aussi, mieux s’adapter à la conjoncture et mieux faciliter les activités des entreprises”, a proposé Pham Dinh Doàn.

À l’heure de la relance économique à l’échelle mondiale, l’autonomie et la détermination de chaque individu, de chaque entreprise et de toute la nation sont cruciales pour permettre au Vietnam de retrouver son dynamisme d’avant la pandémie et de poursuivre un développement durable. - VOV/VNA