Hanoï (VNA) - L’économie numérique vietnamienne affiche actuellement le taux de croissance le plus élevé en Asie du Sud-Est. Il s’agit d’une “occasion en or” pour le secteur des technologies de l’information (TI) d’attirer les investisseurs étrangers.



De larges opportunités

Pham Thiet Hoa, directeur du Centre de promotion des investissements et du commerce de Ho Chi Minh-Ville (ITPC), a déclaré que, selon le dernier rapport sur l'économie numérique de l'Asie du Sud-Est en 2019, l'économie numérique du Vietnam arrive en tête dans la région, avec une croissance dépassant 40%/an. En particulier, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville figurent parmi les 10 villes les plus dynamiques du monde, selon City Momentum Index 2019.

"La mise en œuvre de projets de construction de villes intelligentes, la promotion de programmes de startups créatives au Vietnam et à Ho Chi Minh-Ville en particulier crée des avantages pour les entreprises souhaitant déployer des produits basés sur une nouvelle plate-forme technologique", a déclaré Pham Thiet Hoa. De nombreuses opportunités commerciales sont largement ouvertes aux investisseurs, a-t-il ajouté.

Depuis le début de l’année, de nombreux grands projets, notamment d’IDE (investissements étrangers directs) dans le domaine des TI, se sont implantés dans les provinces méridionales.

Par exemple, Binh Duong a délivré une licence d’investissement au groupe japonais NTT dans un projet de fourniture de services Internet, d’un montant total de 171 millions d’USD.

Dong Nai a accepté le projet de Fujitsu Vietnam Computer Products Company, dans la zone industrielle de Bien Hoa 2, d’investissement supplémentaire de plus de 60,18 millions d’USD.

Resserrer la coopération au sein du pays et avec l’étranger

Lors de la récente conférence sur le développement des services TI, placée sous le thème "Le Vietnam, destination pour l'innovation et la créativité", à Ho Chi Minh-Ville, le président de l’Alliance des entreprises d’externalisation des TI (VNITO) Lam Nguyen Hai Long a déclaré qu’avec près de 3.000 startups, en augmentation chaque année, le Vietnam se classe au 3e rang au sein de l’Asie du Sud-Est.



Les entreprises vietnamiennes rattrapent la nouvelle tendance mondiale en matière de développement technologique dans la révolution industrielle 4.0, et ce dans presque tous les domaines. C’est “une occasion en or” pour l'industrie des TI du Vietnam de faire une percée, devenant le principal " Innovation Hub" en Asie du Sud-Est, a souligné Lam Nguyen Hai Long.

Ho Chi Minh-Ville est devenue la première localité à déployer la 5G au Vietnam. Cette technologie aidera la ville à être plus dynamique à l'avenir et à arriver en tête du pays dans le processus de conversion numérique.

C’est aussi la raison pour laquelle lors de la conférence, des accords de coopération ont été signés entre le VNITO et 6 organisations internationales, dont 3 venues du Japon et 3 de la Corée du Sud, marquant la coopération dans le domaine des TI entre le Vietnam et ces deux marchés ainsi que d’autres dans le monde. -CPV/VNA