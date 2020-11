En juin dernier, VABIOTECH avait testé son vaccin sur des souris. Photo : http://baochinhphu.vn



Hanoï (VNA) – L’EURL des vaccins et produits biologiques No. 1 (VABIOTECH) a commencé à tester un vaccin contre le COVID-19 sur des macaques élevés sur l'île de Reu (province de Quang Ninh, Nord).



Do Tuan Dat, directeur de VABIOTECH, a indiqué que 12 macaques en bonne santé âgés de 3 à 5 ans avaient été sélectionnés pour être testés en deux phases. Après la vaccination, ces macaques, qui pèsent plus de 3 kg, seront surveillés pendant environ trois mois, avant que les chercheurs en prélèvent des échantillons de sang pour les tests.



Plus tôt, en juin dernier, VABIOTECH avait testé ce vaccin sur des souris.



Les résultats des tests sur les macaques serviront de base aux prochaines étapes de test et de suggestion d'essais sur l'homme. -VNA