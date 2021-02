Le secrétaire général du Parti et président vietnamien Nguyen Phu Trong adresse aux compatriotes, camarades, soldats dans l’ensemble du pays, à la communauté des Vietnamiens à l’étranger ses meilleurs vœux du Têt. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - A l’occasion du Nouvel An lunaire (Têt traditionnel du Buffle 2021), le secrétaire général du Parti et président vietnamien Nguyen Phu Trong a adressé vendredi 12 février aux compatriotes, camarades, soldats dans l’ensemble du pays, à la communauté des Vietnamiens à l’étranger ses meilleurs vœux du Têt ; aux amis sur les cinq continents ses vœux de paix, d’amitié, de coopération et de développement.

"Chers compatriotes, chers camarades, chers soldats dans l’ensemble du pays

Le Printemps du Buffle 2021 est de retour dans notre pays bien-aimé. En ce moment sacré et émouvant, au nom du Parti et de l’Etat, je tiens à adresser à mes compatriotes, mes camarades et mes soldats dans l’ensemble du pays, à mes compatriotes résidant à l’étranger mes sentiments intimes, mes salutations sincères et mes meilleurs vœux du Nouvel An ; aux amis sur les cinq continents, aux peuples des pays mes vœux de paix, d’amitié, de coopération, de progrès et de développement.

Nous venons de passer l’année du Rat 2019 riche en événements importants mémorables, avec notamment le 13e Congrès national du Parti qui vient de se terminer avec succès. Au cours de l'année passée, tout le Parti, tout le peuple et toute l’armée a promu le patriotisme, la détermination, le courage, la solidarité, la créativité ; se sont efforcés de parvenir à de nombreuses réalisations importantes, créant de nombreuses marques exceptionnelles: développement économique ; stabilité politique et social ; garantie de la sécurité et de la défense nationales, renforcement et approfondissement des activités extérieures et de la coopération internationale ; maintien d’un environnement pacifique et stable pour le développement ; consolidation de la confiance de la population en le Parti, l’État et le régime socialiste. Le point d’orgue de l’année passée est de lutter efficacement contre le COVID-19, de se concentrer sur le développement socio-économique et de préparer et d’organiser avec succès les congrès du Parti à tous les échelons et le 13e Congrès national du Parti, ce laissant une bonne impression et contribuant à renforcer et instaurer la confiance, la fierté nationale.

Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, je salue et félicite chaleureusement mes compatriotes, mes camarades, mes soldats dans l’ensemble du pays pour leurs contributions importantes au succès de l'année dernières.

Nous entrons dans l’Année du Buffle 2021, - première année de mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti, du Plan quinquennal de développement socio-économique 2021-2025 ; - année de l’organisation des élections des députés de la 15e législature de l’Assemblée nationale et des membres des conseils populaires à tous les échelons pour le mandat 2021-2026 ; avec la volonté et la détermination de s'élever pour le développement du pays riche, puissant, prospère et heureux ; tout le Parti, tout le peuple et toute l'armée doivent continuer à élever l'esprit de patriotisme et de solidarité ; promouvoir la volonté et la détermination et valoriser les réalisations obtenues en 2020 ; surmonter les difficultés et les défis pour accélérer de manière globale et synchrone le processus de Renouveau pour édifier et protéger fermement la Patrie, maintenir un environnement pacifique et stable et réaliser avec succès les objectifs et missions fixés et remporter de nombreuses victoires, plus importantes et plus glorieuses, dans la cause d'édifier et de défendre la Patrie bien-aimée.

Je souhaite à mes compatriotes, à mes camarades, à chaque famille et à chacun des Vietnamiens une nouvelle année pleine de santé, de joie, de bonheur et de réussite.



Nouveau printemps, nouveau esprit, nouvelle réussite

Bonheur pour chaque famille, pour chacun des Vietnamiens

Je tiens adresser mes salutations cordiales et à la victoire". -VNA