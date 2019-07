Hôi An (VNA) - Depuis 2009, Usuda Reiko, ancienne secrétaire générale de l’Association d’amitié nippo-vietnamienne de la ville de Kawasaki, a élu domicile à Hôi An. Là, elle s’investit dans des activités humanitaires à destination des plus démunis.

Usuda Reiko dans sa maison à Hôi An (Centre). Photo: CVN

Après avoir sillonné le pays et visité de nombreuses villes au Vietnam, Usuda Reiko, 66 ans, a trouvé son bonheur au 120, rue Huyên Trân Công Chua, quartier de Câm Châu dans l’ancienne cité de Hôi An, province centrale de Quang Nam.



Depuis une dizaine d’années, en plus de goûter à la beauté de cette ville ancienne, la Japonaise s’est engagée dans des actions humanitaires pour soutenir des enfants sans domicile fixe, en leur permettant d’accéder à la formation professionnelle, à des cours de langues étrangères. L’objectif est de favoriser leur intégration dans la communauté. Et Usuda Reiko ne fait pas les choses à moitié!



Plus de 10.000 vélos pour les élèves pauvres



Son statut d’ancienne secrétaire générale de l’Association d’amitié nippo-vietnamienne de Kawasaki a permis à cette dernière et à d’autres organisations sociales japonaises de mettre en œuvre des programmes de coopération humanitaires à Quang Nam. Ces dernières années, elle a pu réunir plus de 10.000 vélos et des fournitures scolaires en faveur d’élèves démunis de Dà Nang et de la province de Quang Nam.



En outre, Usuda Reiko entretient des contacts réguliers avec des habitants de l’ethnie minoritaire Co Tu, vivant dans le district montagneux de Dông Giang, province de Quang Nam. Son objectif: acheter leurs brocatelles afin de les faire connaître et encourager un large public à utiliser ces produits artisanaux. Après avoir sillonné le pays et visité de nombreuses villes au Vietnam, Usuda Reiko, 66 ans, a trouvé son bonheur au 120, rue Huyên Trân Công Chua, quartier de Câm Châu dans l’ancienne cité de Hôi An, province centrale de Quang Nam.Depuis une dizaine d’années, en plus de goûter à la beauté de cette ville ancienne, la Japonaise s’est engagée dans des actions humanitaires pour soutenir des enfants sans domicile fixe, en leur permettant d’accéder à la formation professionnelle, à des cours de langues étrangères. L’objectif est de favoriser leur intégration dans la communauté. Et Usuda Reiko ne fait pas les choses à moitié!Plus de 10.000 vélos pour les élèves pauvresSon statut d’ancienne secrétaire générale de l’Association d’amitié nippo-vietnamienne de Kawasaki a permis à cette dernière et à d’autres organisations sociales japonaises de mettre en œuvre des programmes de coopération humanitaires à Quang Nam. Ces dernières années, elle a pu réunir plus de 10.000 vélos et des fournitures scolaires en faveur d’élèves démunis de Dà Nang et de la province de Quang Nam.En outre, Usuda Reiko entretient des contacts réguliers avec des habitants de l’ethnie minoritaire Co Tu, vivant dans le district montagneux de Dông Giang, province de Quang Nam. Son objectif: acheter leurs brocatelles afin de les faire connaître et encourager un large public à utiliser ces produits artisanaux.