L'économie vietnamienne devrait croître de 7,1% en 2021. Photo d'illustration/Cafef

Hanoï (VNA) - La banque singapourienne United Overseas Bank (UOB) vient de réviser à la hausse ses prévisions de croissance économique pour le Vietnam en 2021, à 7,1% contre 6,6% précédemment.Selon un récent rapport de l’UOB, grâce à la maîtrise de la crise sanitaire, l'économie vietnamienne devrait se redresser plus vigoureusement au 4e trimestre 2020, avec un PIB prévu de 4%, contre 5,5% prévu initialement.Pour toute l'année, l’UOB estime que le Vietnam devrait connaître une croissance de 2,8%, contre 3,5% prévu initialement. Cependant, la croissance pour 2021 devrait atteindre 7,1%, contre 6,6% précédemment prévue par la banque.Malgré l'influence du COVID-19, l'économie vietnamienne a encore progressé de 0,36% au 2e trimestre. Les activités ont fortement chuté au 2e trimestre, notamment le secteur des services, le plus touché, avec une croissance de 0,57% au 1er semestre contre 7,3% au 2e semestre 2019. Le secteur manufacturier a été meilleur, avec 4,96% au 1er semestre, mais moins de la moitié des 11,29% de la fin de 2019.Alors que la vie économique revenait lentement à la normale, la 2e vague épidémique à Da Nang a affecté ce rétablissement. Un exemple évident est l’augmentation de la production manufacturière tombée de 6,99% en juin à 0,6% en août. Les secteurs du commerce de détail et du tourisme ont aussi été durement touchés par cette 2e phase avec une baisse de 54,4% en août, contre 54,1% en mai.Pour la situation en Asie, l’UOB a déclaré que des signes de reprise étaient apparus au 3e trimestre, mais avec un rythme inégal d'une économie à l'autre. - CPV/VNA