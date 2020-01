Hanoi (VNA) – En ce qui concerne les télécommunications au Laos, la plupart des gens pensent à Unitel - une marque Star Telecom, qui est une coentreprise entre l’entreprise vietnamienne Viettel et une entreprise lao. Unitel devient un grand nom dans le monde des affaires au Laos et un symbole de coopération économique réussie entre les deux pays.

Dans un comptoir de service client de Star Telecom. Photo : NDEL

Derrière l’exploit impressionnant d’Unitel d’avoir obtenu 3,3 millions d’abonnés et une part de 56% du marché des télécommunications au Laos, il y a une longue histoire du travail des soldats de l’Oncle Hô qui se sont lancés dans les affaires dans le pays voisin du Vietnam.

Leurs efforts sont allés du développement du réseau de télécommunications à la construction du réseau de vente et à l’approche des consommateurs en envoyant des experts et des groupes de travail dans les villages reculés et montagneux du Laos, en passant par l’audace de se lancer dans de nouvelles entreprises dans le domaine des technologies.

Le directeur général de Star Telecom, Luu Manh Hà, a déclaré que sa stratégie avait été développée sur la base d’évaluations précises du marché. Selon Luu Manh Hà, il est déterminant pour avoir une entreprise solide d’avoir des employés techniquement compétents. Les responsables de l’entreprise ont donc accordé une attention particulière à la question de la main-d’œuvre. Star Telecom a établi une culture de bureau en accord avec la culture laotienne tout en héritant d’une partie de la culture de bureau de Viettel au Vietnam pour créer un environnement de travail moderne et professionnel.

Plusieurs projets entrepris par Star Telecom pour soutenir le développement socio-économique et la sécurité du Laos à l’ère des technologies comprennent la fourniture d’un accès Internet à près de 1.000 écoles, le projet de centre de données pour le bureau central du Parti laotien, le projet de gestion des documents pour le cabinet du Premier ministre, le projet de téléconférence pour le ministère de la Défense et le projet Intranet pour le ministère de la Sécurité publique.

Le Centre d’exploitation et de surveillance du réseau de Star Telecom. Photo : NDEL

Les dirigeants lao ont hautement salué les contributions de Star Telecom, le Premier ministre Thongloun Sisoulith notant que la société est l’un des plus gros contribuables du Laos, aidant le pays à développer l’infrastructure des télécommunications ainsi que les projets de gouvernement électronique.

Grâce à ses contributions importantes, Star Telecom a été honorée par l’Ordre Isara (Liberté) de première classe et l’Ordre Phatthana (Développement) de première classe par le gouvernement lao, et l’Ordre du Travail de première classe par le gouvernement vietnamien.

Les dirigeants et les employés de l’entreprise se sont toujours efforcés de pérenniser et de s’appuyer sur ses succès. Il n’a pas été facile de maintenir sa position de numéro un au Laos dans un contexte de concurrence de plus en plus féroce sur le marché des télécommunications.

Luu Manh Hà a déclaré que le marché des télécommunications étant désormais saturé, et qu’il était très important de fidéliser les clients. Dans l’avenir, la stratégie de l’entreprise consistera à garantir la qualité de son réseau de télécommunications et de son service client, afin de perpétuer les valeurs communautaires qu’elle a su créer afin de continuer à satisfaire les clients.

Parallèlement à l’ajout des ressources de fréquence, à l’expansion du réseau, à la mise à niveau des infrastructures et à l’application des nouvelles technologies, Star Telecom a également lancé une stratégie d’optimisation du réseau. En conséquence, en 2019, Star Telecom a obtenu la première place pour la vitesse et la fiabilité de ses services au Laos, dépassant de loin les autres concurrents, comme l’a confirmé Ookla, une société de tests et d’analyses sur Internet.

En 2019, Star Telecom a affirmé sa position avec une large gamme de services pionniers ou exclusifs au Laos tels que la carte SIM intégrée et le portefeuille électronique U-Money. La société prévoit également de déployer des services 5G en janvier 2020.

Visant à maintenir son statut de leader sur le marché des télécommunications laotien, Star Telecom investit massivement dans les services numériques et la transformation numérique en utilisant des technologies de pointe telles que la réalité virtuelle, l’intelligence artificielle et les mégadonnées, qui sont au cœur de la quatrième révolution industrielle.

Avec un réseau de 8.000 tours cellulaires et 30.000 kilomètres de câbles optiques, Star Telecom relie toutes les provinces et villes du Laos couvertes par un accès Internet haut débit et des communications sans fil. L’entreprise possède également un réseau de vente au détail depuis la capitale de Vientiane jusqu’aux villages éloignés. On espère qu’avec la détermination des dirigeants et des employés de l’entreprise, Star Telecom continuera d’enregistrer de nouvelles réalisations au Laos, pour devenir une belle fleur dans le jardin de l’amitié Vietnam-Laos, selon les mots du Premier ministre Nguyên Xuân Phuc lors de sa visite de l’entreprise en février 2018. – NDEL/VNA