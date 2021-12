Moscou (VNA) - Une usine produisant le vaccin russe Spoutnik V contre le Covid-19 sera construite au Vietnam d’ici un an et devrait produire 30 à 40 millions de doses par an, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) le président de la société russe Binnopharm, Dmitry Zubov.

Le président de la société russe Binnopharm, Dmitry Zubov. Photo : VNA

Plus tôt ce mois-ci, Binnopharm et le Fonds d’investissement direct russe (RDIF) ont signé un protocole d’accord avec le groupe vietnamien T&T sur le transfert de technologie de production et la construction d’une installation avec une capacité de production à cycle complet du vaccin Spoutnik V au Vietnam.

Selon Dmitry Zubov, le délai d’un an pour la construction est réalisable, puisque Binnopharm vient de construire une autre usine en Biélorussie en huit mois. Il a dévoilé qu’il s’agirait d’une usine polyvalente et à cycle fermé utilisant des équipements allemands de pointe et capable de produire d’autres vaccins.

Des fioles du vaccin russe Spoutnik V. Photo : AFP/VNA

Le président de Binnopharm a estimé qu’il s’agit d’une base importante pour que la Russie renforce sa coopération avec le Vietnam sur les produits pharmaceutiques, entrant ainsi sur le marché de l’Asie du Sud-Est.

Le RDIF est le fonds souverain russe. Il a été créé en 2011 pour co-investir dans des compagnies, principalement en Russie, aux côtés d’investisseurs financiers et stratégiques internationaux réputés.

Il soutient le développement du vaccin russe contre le Covid-19 par le Centre Gamaleya et investit dans la production de masse du vaccin par des sociétés du portefeuille RDIF. – VNA