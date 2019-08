La touriste vietnamienne disparue au Royaume-Uni. Photo: North Yorkshire Police

Hanoi (VNA) - La police britannique mène une enquête sur la disparition d’une touriste vietnamienne le 6 août.

Lê Thi Diêu Linh, née en 2003, a été vue la dernière fois le 6 août à York. Le consulat du Vietnam au Royaume-Uni coopère étroitement avec les services compétents britanniques dans cette enquête.

L'adolescente était venue au Royaume-Uni dans le cadre d’un circuit organisé par Travel Plus Vietnam, une société basée à Hô Chi Minh-ville. Constatant sa disparition, son guide a informé l’ambassade du Vietnam à Londres.

Selon Travel Plus Vietnam, la touriste Dieu Linh avait personnellement demandé son propre visa, et n’a acheté que des circuits touristiques de cette agence de voyage. Le groupe de voyagistes de Travel Plus Vietnam est rentré au Vietnam le 9 août dernier.

La police britannique recherche activement et informera le Département de l'Immigration, relevant du ministère vietnamien de la Sécurité publique lorsque des informations seront disponibles. Lors de l'identification des membres de sa famille, la police coordonnera ses actions avec les autorités vietnamiennes pour son rapatriement.

En vertu de la loi britannique, la police de la région doit enquêter sur la personne disparue. Dans le cas d'enfants de moins de 18 ans, si leurs proches ne sont pas identifiés, ils seront envoyés dans les centres de protection sociale en attendant d'être vérifiés. -VNA