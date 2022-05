Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Une session de consultation sur les exportations de produits aquatiques vers le marché africain sera organisée le 26 mai dans la province de Ba Ria-Vung Tau (Sud).

Des représentants des Bureaux commerciaux du Vietnam en Afrique y présenteront des informations et répondront à des questions sur les marchés en Afrique, tels que l’Égypte, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Nigéria… Ils mettront l’accent sur les réglementations et les exigences relatives à la qualité des produits, les méthodes de paiement, le transport, l'assurance des marchandises et la résolution des problèmes liés à l'import-export.

Le Vietnam a établi des relations commerciales avec les 54 pays africains. En 2021, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l'Afrique ont atteint plus de 7 milliards de dollars. Le Vietnam exporte vers l'Afrique des produits agricoles et aquatiques, des aliments, du café, du thé, du poivre... -VNA