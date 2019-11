L'ambassadeur du Vietnam au Japon Vu Hong Nam et la chercheuse Mai Thi Ngan. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La chercheuse Mai Thi Ngan de l'Université nationale de l'agriculture du Vietnam a reçu le Prix international du Japon pour les jeunes chercheurs en agriculture lors d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la préfecture d'Ibaraki le 26 novembre.



Mai Thi Ngan, poursuivant ses études à l'Université de Miyazaki dans la préfecture de Miyazaki, a reçu le prix du Conseil de recherches sur l'agriculture, les forêts et la pêche (AFFRC) pour ses travaux de recherche sur la mise au point d'un système de détection du virus de la diarrhée épidémique porcine de manière simple, précis et économique.



Lors de la cérémonie de remise des prix, l'ambassadeur du Vietnam au Japon, Vu Hong Nam, a espéré que Mai Thi Ngan aurait davantage de projets de recherche pour prévenir les maladies des bovins et des volailles au Vietnam et au Japon.



S'adressant au reporter de l'Agence vietnamienne d'information (VNA), Mai Thi Ngan a déclaré qu'il s'agissait d'une méthode très simple, peu coûteuse et facile à appliquer dans la pratique.



En outre, le Prix international du Japon pour les jeunes chercheurs en agriculture a été également remis au docteur Jacobo Arango Mejia de Colombie pour ses recherches sur les graminées fourragères tropicales visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à lutter contre le changement climatique, et au docteur Rebijith Kayattukandy Balan de l'Inde pour ses recherches sur les approches moléculaires dans l'identification, la diversification et la gestion des insectes nuisibles en Inde. -VNA