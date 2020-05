Cérémonie d’offrande d’encens au Président Ho Chi Minh au siège de l'ambassade du Vietnam au Canada. Photo: VNA

Ottawa (VNA) – A l’occasion du 130e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai 1980), l’ambassade du Vietnam au Canada a organisé une cérémonie d’offrande d’encens au grand leader national vietnamien au siège de l’ambassade à Ottawa, au Canada.



A cette occasion, l'ambassadeur du Vietnam Pham Cao Phong a dévoilé le projet d’ouverture d’une salle d'exposition sur le Président Ho Chi Minh à Ottawa pour présenter sa vie et son oeuvre révolutionnaire, ainsi que l'affection de l'Oncle Ho dédiée au peuple vietnamien et aux autres peuples dans le monde.



Il a souligné que les peintures, photos et livres sur le Président Ho Chi Minh seront exposés dans cet espace, contribuant à présenter la pensée du Héros de la nation ainsi que l'histoire, la tradition et la culture du pays d'Asie du Sud-Est.



Il a ajouté que l’ambassade du Vietnam au Canada ferait tous ses efforts pour inaugurer cette salle le 2 septembre à l'occasion de la Fête nationale du pays et du 75e anniversaire de la Proclamation de l'indépendance du Vietnam.



A cette occasion, le diplomate vietnamien a appelé la communauté des Vietnamiens vivant au Canada à valoriser le patriotisme selon la pensée du Président Ho Chi Minh et à mettre en oeuvre la directive 05-CT/TW du Bureau politique sur le "renforcement de l’étude et du suivi de l'idéologie, de la moralité et du style de Ho Chi Minh".



Selon les prévisions, l'Association d'amitié Canada-Vietnam tiendra un séminaire en ligne sur l'héritage et les contributions historiques du Président Ho Chi Minh au peuple vietnamien et au monde. -VNA