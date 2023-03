Hanoi (VNA) - Les perspectives de genre doivent être assurées dans les politiques numériques nationales et des ressources doivent être allouées pour une mise en œuvre complète, a déclaré la coordonnatrice résidente des Nations Unies au Vietnam, Pauline Tamesis, lors d’un dialogue de politique tenu vendredi 3 mars à Hanoi.

Elle a également suggéré au pays d’améliorer la qualité de l’éducation des femmes et des filles, de prévoir et d’anticiper les besoins futurs en matière d’emplois et de compétences, d’accroître la collecte de données et de lutter contre la violence sexiste en ligne.Dans son allocution, la vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Nguyên Thi Hà, qui est également vice-présidente permanente du Comité national pour le progrès de la femme au Vietnam, a informé les participants du programme national de transformation numérique d’ici 2025, avec une vision jusqu’en 2030 approuvé le 3 juin 2020 par le Premier ministre.La transformation numérique vise à faire changer les attentes concernant les stéréotypes de genre dans les professions, notamment en renforçant la participation des modèles féminins aux technologies de l’information, a-t-elle déclaré.La vice-ministre a ajouté que la transformation numérique stimulera également la confiance des femmes dans le domaine des technologies de l’information, notant qu’il est essentiel de doter les femmes des compétences nécessaires et de soutenir leur transition vers des formes d’emplois numériques pertinentes pour garantir que les femmes ne soient pas laissées pour compte.Le dialogue de politique sur le thème “Innovation et technologie pour l’égalité des sexes au Vietnam : opportunités et défis”, a été co-organisé par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, l’ONU au Vietnam et le Comité national pour le progrès de la femme au Vietnam au Vietnam. Il a réuni 100 représentants des ministères, agences, localités, organisations socio-politiques, organisations sociales et agences onusiennes.

La vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Nguyên Thi Hà. Photo : VNA

Les participants ont qualifié la transformation numérique d’impulsion importante pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, ainsi que pour le règlement de la violence sexiste.Ils se sont également penchés sur la transformation numérique au Vietnam et le rôle des femmes à l’ère numérique dans différents domaines.Le dialogue s’est aligné sur le thème mondial de la Journée internationale de la femme “DigitALL : innovation et technologie pour l’égalité des sexes” et a répondu au thème prioritaire de la 67e session de la Commission de la condition de la femme (CSW-67), à savoir “L’innovation, le changement technologique et l’éducation à l’ère du numérique pour réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles”.Il visait à honorer les contributions des femmes et des filles à l’innovation, à la technologie et à l’éducation numérique tout en identifiant les impacts de la transformation numérique sur les risques d’exacerbation des inégalités économiques et sociales.Les informations et recommandations présentées lors du dialogue de politique seront intégrées au rapport du Vietnam lors de la 67ème session prévue à la mi-mars à New York. – VNA