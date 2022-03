Le pont d'Or à Da Nang. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le gouvernement a accepté une proposition du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et d’autres organes compétents sur la réouverture en toute sécurité des activités touristiques par voie aérienne, routière et maritime dans le contexte de la nouvelle normalité à partir du 15 mars.

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme finalise son plan connexe à soumettre au gouvernement et au Premier ministre dans les meilleurs délais, créant des conditions favorables tant pour les touristes que pour les prestataires de services locaux.



Le directeur général de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam (VNAT), Nguyên Trung Khanh, a déclaré que la réouverture du tourisme devrait assurer la prévention et le contrôle du Covid-19. Au Vietnam, la couverture vaccinale est élevée, mais il faut encore faire attention aux risques d’émergence de nouveaux variants.



Il a indiqué avoir demandé au Premier ministre d’autoriser l’application de la politique des visas pour les visiteurs au Vietnam comme avant 2020, la considérant comme une condition nécessaire pour attirer les visiteurs internationaux et créer de la compétitivité pour le secteur du tourisme.

Visite de Hanoi en bus à toit ouvert et à double-étage. Photo: VNA

En ce qui concerne le "passeport vaccinal ", peu de pays ont jusqu’à présent reconnu le certificat de vaccination du Vietnam, ce qui rend difficile l’acheminement des touristes vietnamiens à l’étranger et provoque un déséquilibre dans le transport aérien international. Par conséquent, il est nécessaire de promouvoir davantage de négociations afin que l’industrie touristique vietnamienne puisse accéder et exploiter une source abondante et meilleure de touristes.



Pour assurer la reprise du tourisme, la VNAT a également recommandé d’améliorer la qualité des produits, des infrastructures et des ressources humaines. Elle proposera des programmes de formation des travailleurs touristiques ainsi que l’extension des politiques de soutien, notamment en matière de financement et de crédit, aux entreprises et aux salariés du tourisme.



Selon Nguyên Trung Khanh, la délégation de l’UE au Vietnam a récemment aidé 15 villes et provinces à évaluer la compétitivité des destinations touristiques sur la base de différents critères. C’est l’occasion pour les localités concernées d’avoir des solutions pour améliorer la compétitivité de leur tourisme local dans les temps à venir.



Dans les temps à venir, la VNAT poursuivra la mise en œuvre de la campagne de promotion "Vivre pleinement au Vietnam", notamment sur les plateformes numériques ; participera aux principales foires internationales du tourisme sur les marchés clés ; et travaillera avec les organes de représentation du Vietnam à l’étranger pour diffuser des informations sur le tourisme vietnamien. –VNA