Kiên Giang (VNA) - La zone de villégiature Saigon - Phu Quôc, dans la province méridionnale de Kiên Giang, relevant du voyagiste Saigontourist, propose de nombreux programmes promotionnels en septembre et octobre.

Saigon - Phu Quôc vue du ciel. Photo: Saigontourist/CVN



Un exemple? Une chambre à coucher en catégorie panoramique sera facturée 1,33 million de dôngs. Ce tarif inclura un petit déjeuner pour deux personnes, la connexion Internet, l’usage de la salle de gymnastique, la navette entre l’aéroport et l’hôtel, et d’autres services...

Si vous souhaitez profiter de cette offre, il vous faudra régler en totalité votre séjour sans changement de date de séjour et sans prise en compte d’autres programmes promotionnels. De plus, les clients recevront un ticket pour le buffet du déjeuner ou du dîner, ou un ticket-repas à la carte, et ce à condition de réserver les chambres de catégories V.I.P ou les bungalows.

Les saveurs du monde

Côté gastronomie, les visiteurs pourront goûter à différents plats (fruits de mer, fondue, poulet à la vietnamienne, raclette...). Un "happy hour" est prévu entre 16h00 et 18h00 au restaurant de la piscine avec au menu des grillades à petits prix.

La zone de villégiature Saigon - Phu Quôc, classée quatre étoiles, se situe au centre du district de Phu Quôc, à un quart d’heure de l’aéroport. Elle dispose de 100 bungalows et de villas sur 300 m au bord de la plage.

On peut y faire des activités nautiques (kayak, barque, plongée sous-marine). Cette zone peut aussi vous séduire par sa quarantaine de services dont un centre de gym, un sauna, un salon de massage et un spa. -CVN/VNA