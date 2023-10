Forum sur le leadership en innovation. Photo: VNA Forum sur le leadership en innovation. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Forum sur le leadership en innovation contribue à renforcer les liens et à promouvoir fortement l'innovation. Il s’agit d’une opportunité spécifique de coopération, créant des conditions favorables pour les entreprises innovantes de participer à la chaîne de valeur.

Ce propos a été affirmé par le vice-ministre du Plan et de l'Investissement Do Thanh Trung, lors du Forum de leadership en innovation 2023 sur le thème «Les entreprises mènent l'innovation ouverte», organisé le 30 octobre au Centre national d'innovation (CNI). L’événement a rassemblé des chefs d'entreprise, des innovateurs, des investisseurs et ceux qui façonnent l'avenir de l'innovation commerciale et de l'entrepreneuriat.

Selon le vice-ministre, la capacité d’innover constitue un avantage concurrentiel dans l’ère économique d’aujourd’hui. Cela pose des défis et opportunités aux entreprises du monde entier ainsi qu’au Vietnam. Les grandes entreprises sont considérées comme des éléments particulièrement importants de l'écosystème de l'innovation, influençant la transformation structurelle de l'économie vietnamienne.

Mme Do Ha, directrice générale adjointe, responsable du secteur des infrastructures, du gouvernement et de la santé, responsable du conseil en solutions ESG chez KPMG Vietnam et Cambodge, a déclaré que la situation actuelle en matière d'innovation des entreprises vietnamiennes tournait autour de questions de ressources et d'attentes. Seuls 27% des employés possèdent des connaissances en matière d'innovation et 38% des entreprises disposent d'un budget défini pour les programmes d'innovation. Parallèlement, jusqu'à 45% des dirigeants d'entreprise s'engagent à accompagner l'innovation et 86% des entreprises souhaitent apporter des changements clairs, comme la conversion de systèmes ou la création de nouveaux produits.

Pour rendre le processus d'innovation plus pratique, les entreprises vietnamiennes peuvent se référer aux tendances actuelles en matière de gestion de l'innovation dans le monde. Sans oublier de se concentrer davantage sur la transformation numérique, donner la priorité aux utilisateurs, aux modèles d'innovation ouverte.

Dans le cadre du forum, des sujets d'innovation provenant d'entreprises ont été présentés, obligeant les startups à résoudre les problèmes avec des approches nouvelles et créatives. Heineken Vietnam, Viettel Group, Qualcomm, Nagakawa Group, Smollan Vietnam, Kowil Vietnam, CMC Corporation... sont les pionniers en la matière.

Dans le but de concrétiser des idées révolutionnaires, des protocoles d'accord de coopération ont été signés. Il s'agit d'une «poignée de main» officielle entre les services publics et les entreprises pour créer une percée dans la coopération innovante au Vietnam.

Nguyen Huong Quynh, PDG de BambuUP, a déclaré que le succès du Forum témoigne du pouvoir de l'innovation ouverte en connectant les entreprises et les startups, pour des solutions révolutionnaires à l'avenir. Lorsque les acteurs de l'écosystème de l'innovation sont disposés à partager des ressources, des changements plus spectaculaires se produiront dans le processus de développement socio-économique du Vietnam.

Le Forum sur le leadership en innovation s'inscrit dans le cadre du Salon international de l'innovation du Vietnam 2023 (VIIE 2023), qui se tient du 28 octobre au 1er novembre au siège du CNI à Hoa Lac (en banlieue de Hanoi) par le ministère du Plan et de l'Investissement.

VIIE 2023 apporte des expériences passionnantes à travers des expositions, des expériences technologiques, des festivals de musique, des séminaires spécialisés et des opportunités d'échange et de connexion. VIIE 2023 est diversifié avec huit domaines principaux: usines intelligentes, villes intelligentes, contenu numérique, cybersécurité, industrie des semi-conducteurs, technologie hydrogène, technologie environnementale et technologie médicale. -VNA