Produits et services des entreprises scientifiques et technologiques. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère des Sciences et Technologies collaborera avec les agences compétentes pour évaluer l'innovation et aider les localités à identifier les bonnes orientations à suivre afin d'améliorer la position du Vietnam dans l'Indice mondial de l'innovation (GII), a affirmé un responsable du ministère.Le ministère, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et d'autres organisations internationales, a organisé le 10 octobre à Genève un séminaire hybride pour fournir des informations sur le GII 2023.S'exprimant à Hanoï, le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Bui The Duy, a déclaré que dans le GII 2023 récemment publié par l'OMPI, le Vietnam se classait au 46ème rang parmi les 132 pays et économies répertoriés, progressant de deux places par rapport à 2022. Il est également évalué comme l'un des sept pays à revenu intermédiaire qui ont le plus progressé en matière d'innovation au cours de la dernière décennie.Le vice-ministre Bui The Duy a estimé que si certains facteurs tels que les exportations de services des technologies de l'information et de la communication (TIC), le paiement des droits d'auteur, les frais et les licences avaient été mis à jour, la position du Vietnam dans le GII 2023 aurait été plus élevée.Il a exprimé son espoir qu'avec le soutien des experts de l' OMPI , son ministère et les unités concernées pourraient évaluer l'innovation, en particulier pour les localités, afin qu'elles puissent identifier les bonnes orientations à suivre pour contribuer à améliorer la position du Vietnam dans le GII.L'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, représentante permanente du Vietnam auprès de l'ONU, de l'OMC et d'autres organisations internationales à Genève, a déclaré par vidéoconférence que si la position du Vietnam dans le GII 2023 était certes encourageante, elle constituait également un grand défi dans les temps à venir, en particulier dans le contexte international actuel, incertain d'un point de vue tant politique qu'économique.Par conséquent, le Vietnam doit prendre des mesures pour exploiter son énorme potentiel et stimuler davantage le transfert de technologie et l'innovation afin de développer des labels de biens et services vietnamiens de haute qualité sur les marchés étrangers. Cela nécessite des efforts de la part des autorités et des secteurs à tous les niveaux, en particulier des localités, des scientifiques, du secteur privé et des associations professionnelles, pour renforcer l'innovation et l'application des sciences et technologies, a-t-elle poursuivi.L'ambassadrice a promis que la mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU aiderait le pays à coopérer avec l'OMPI et organisations connexes dans le domaine de l'innovation et du transfert de technologie pour développer des produits et des services. -VNA