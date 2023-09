Hanoi (VNA) – Le Vietnam a gagné deux places pour se hisser au 46e rang dans le classement de l’Indice mondial de l’innovation (GII) 2023 qui rassemble 80 indicateurs dans 132 économies pour cette année, a indiqué mercredi 27 septembre l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à Genève.

L’Indice mondial de l’innovation montre que malgré un climat d’inquiétude et de baisse des investissements en capital-risque, les opportunités ne manquent pas avec l’arrivée des nouvelles vagues d’innovation que sont l’ère numérique et la “deep science”. Photo: VNA



Cette année, le Vietnam a progressé de deux places, à la 57e en termes d’intrants en matière d’innovation (institutions, capital humain et recherche, infrastructure, perfectionnement des marchés et perfectionnement des entreprises), et d’une place à la 40e en termes d’extrants en matière d’innovation (résultats en matière de savoir et de technologie, et les résultats créatifs).



L’Asie occupe le terrain

Dans le classement actuel, la Chine, en 12e place, est la seule économie à revenu intermédiaire à figurer parmi les 30 premières du classement, suivie par le Japon, à la 13e place. Israël (14e) remonte deux places et est de retour parmi les 15 principaux innovateurs mondiaux. La Finlande (6e) poursuit son ascension aux côtés du Danemark (9e), de la Suède (2e) et des pays baltes (Estonie en 16e place, Lituanie en 34e place et Lettonie en 37e place).