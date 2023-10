La cérémonie d'inauguration du Centre national d'innovation dans le technopole de Hoa Lac (NIC Hoa Lac). Photo : VNA



Un modèle présenté lors de l'Exposition internationale de l’innovation du Vietnam 2023 (VIIE 2023). Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté le 28 octobre à Hanoï à la cérémonie d'inauguration de la nouvelle installation du Centre national d'innovation dans le technopole de Hoa Lac ( NIC Hoa Lac ) et de l'Exposition internationale de l’innovation du Vietnam 2023 (VIIE 2023).S'exprimant lors de ces événements Pham Minh Chinh a souligné que “l'innovation était une tendance inévitable, un choix stratégique révolutionnaire du pays”, une demande objective pour réaliser l'aspiration à édifier un pays fort et prospère avec des gens heureux.Le Parti et l'État ont très tôt prêté attention et ont adopté de nombreuses politiques et lignes directrices pour diriger et orienter le développement des sciences, des technologies et de l'innovation ; considéré les sciences et les technologies comme une politique nationale majeure. Au cours des dernières années, le pays a connu des acquis remarquables, a affirmé le Premier ministre, ajoutant que les sciences et les technologies avaient contribué pour une part importante à ceux-ci.Le Premier ministre a apprécié l'idée de connecter pleinement les sujets de l'écosystème d'innovation du Vietnam à travers l'Exposition internationale de l'innovation du Vietnam 2023. Il a estimé que l'exposition avait présenté et diffusé l'image d’”une nation de l'innovation” auprès du public et de la communauté de l'innovation du monde entier.Concernant NIC Hoa Lac, Pham Minh Chinh a souligné que le centre créerait un nouvel espace d'innovation pour le pays, marquant une nouvelle étape de maturité du Centre national d'innovation qui était capable de répondre aux exigences et aux attentes du gouvernement en matière de promotion des science, des technologies et de l’innovation du pays.Selon le chef du gouvernement, l'achèvement et l'exploitation de NIC Hoa Lac jouent un rôle important dans le développement de l'écosystème des startups. C'est le début d'une nouvelle phase de développement visant à fournir une infrastructure synchrone pour accélérer et renforcer davantage l'écosystème d'innovation du Vietnam.NIC Hoa Lac couvre une superficie totale de près de 20 000 m2, a nécessité un investissement de près de 1 000 milliards de dongs (41 millions de dollars).Le NIC est un centre leader, un maillon important du système des centres d'innovation pour accompagner les entreprises dans l'accès aux ressources ; développer les écosystèmes d’innovation et de start-up ; développer des ressources humaines de haute qualité ; exploiter et développer le réseau d' innovation vietnamien ainsi que fournir des services publics aux entreprises et à la communauté.NIC a développé le réseau d'innovation vietnamien à l'échelle mondiale, avec 2 000 membres au pays et dans 20 pays et territoires, dont l’Allemagne, le Japon, l’Australie, la République de Corée, Taiwan (Chine), États-Unis.L'Exposition internationale de l’innovation du Vietnam 2023 (VIIE 2023) se déroule du 28 octobre au 1er novembre.VIIE 2023 compte plus de 200 stands de nombreuses entreprises technologiques vietnamiennes réputées telles que Viettel, VNPT, Sovico, Masan, Becamex, VinFast, CT Group, Mobifone ; et des entreprises technologiques innovantes du monde comme SK, Samsung, SpaceX, Google, Meta, Intel, Signify, John Cokerill... - VNA