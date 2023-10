Hanoi (VNA) - Les lauréats des Vietnam Digital Awards 2023 (VDA 2023) ont été honorés lors d’une cérémonie organisée samedi 7 octobre par l’Association vietnamienne des médias numériques (VDCA) sous le parrainage du ministère de l’Information et de la Communication.

Le comité d'organisation remet des prix dans la catégorie des entreprises et unités avec d’excellents solutions et produits de transformation numérique. Photo VNA

Lancés par la VDCA le 18 avril, les prix ont reçu plus de 350 candidatures d’agences, d’organisations et d’entreprises de tout le pays.Selon le président de la VDCA, Nguyên Minh Hông, une large gamme de solutions technologiques et de modèles de transformation numérique exceptionnels ont été présentés aux prix, notamment dans les domaines de la finance, de l’éducation, du tourisme, de la production industrielle, de la communication et de l’administration publique.Trente-huit unités et produits ont été récompensés dans quatre catégories d’excellents produits, services et solutions de technologie numérique, entreprises et unités non commerciales avec une excellente transformation numérique, agences publiques avec une excellente transformation numérique et solutions de transformation numérique pour la communauté.Le Dr. Nguyên Quân, ancien ministre des Sciences et des Technologies et président du jury des VDA 2023, a déclaré que le jury s’est concentré sur l’évaluation des technologies et des plates-formes de données, ainsi que sur les entreprises et les localités qui ont bien réussi à créer des bases de données conformément au cadre standard du ministère de l’Information et de la Communication.Selon le vice-ministre de l’Information et de la Communication, Nguyên Huy Dung, ces prix visent non seulement à honorer d’excellents individus et collectifs, mais affirment également que seuls les produits «Make in Vietnam» résolvent le mieux les problèmes du peuple vietnamien.Décrivant les données comme un atout particulier, le responsable a déclaré que plus les données sont utilisées, plus elles apporteront de valeurs, d’où la nécessité de promouvoir la numérisation des données des organisations et des agences via de nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage en profondeur pour promouvoir les valeurs de données.Organisés pour la sixième fois, les VDA ont jusqu’à présent attiré près de 1.800 candidatures et récompensé 400 excellentes organisations et entreprises avec d’excellents solutions et produits pour faire avancer le processus de transformation numérique. – VNA