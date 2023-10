Hanoi (VNA) – Le Réseau d’innovation vietnamien en semi-conducteurs a fait ses débuts dimanche 29 octobre à Hanoi, matérialisant progressivement l’énorme potentiel du Vietnam en tant qu’acteur majeur de l’industrie des semi-conducteurs.

Le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung lors de l’événement, le 29 octobre. Photo : VNA



Le Vietnam s’engage à contribuer activement à l’écosystème d’innovation de l’industrie mondiale des semi-conducteurs. Nous sommes convaincus que dans un avenir proche, le Vietnam deviendra un partenaire fiable et un maillon important dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs, a déclaré le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung lors de l’événement.



Le pays a développé un projet de développement des ressources humaines dans le but de former 50.000 ingénieurs pour cette industrie d’ici 2030. Il a également a mis en place de nombreux mécanismes d’incitation à l’investissement attractifs pour les entreprises et les sociétés du secteur des semi-conducteurs.

Le Vietnam a créé le Centre national d’innovation (NIC) et trois parcs de haute technologie à Hoa Lac (Hanoi), Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang. Le pays attire de plus en plus de grandes entreprises de l’industrie des semi-conducteurs des États-Unis, de la République de Corée, du Japon et des pays européens...

Les délégués lors du lancement du Réseau d’innovation vietnamien en semi-conducteurs. Photo: qdnd.vn



Lors de la visite d’Etat du président américaine Joe Biden au Vietnam en septembre dernier, les deux pays ont élevé leurs relations au niveau de partenariat stratégique intégral dont un des volets est la coopération en matière d’innovation, y compris le soutien au développement rapide de l’écosystème vietnamien des semi-conducteurs.

Le gouvernement vietnamien continue d’améliorer l’environnement des affaires plus attractif et plus favorable pour les investisseurs, les entreprises, les instituts de recherche et les établissements de formation de l’industrie des semi-conducteurs, a encore indiqué le ministre Nguyên Chi Dung. – VNA