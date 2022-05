L’écrivain Nguyên Thê Ky s'exprime lors du point presse. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Une pièce de théâtre et un roman intitulés "No nuoc non" (Devoir envers le pays) sur le Président Hô Chi Minh ont été rendus publics lors d'un point presse donné le 16 mai à Hanoi, à l’occasion du 132e anniversaire de sa naissance (19 mai 1890) et du 111e de sa départ pour trouver la Voie du salut national (5 juin 1911).

Créée par l’écrivain Nguyên Thê Ky, la pièce de théâtre est une combinaison de Cai luong (théâtre rénové) et d'autres formes d'art traditionnelles telles que le chant folklorique "vi" et "giam" de Nghe, le chant de Huê (ca Huê), le Bai choi et les chants folkloriques du Sud.

Selon l'Artiste du peuple Triêu Trung Kiên, metteur en scène de la pièce, l’œuvre montre le changement de la pensée, la prise de conscience, le patriotisme, la haine des envahisseurs et la détermination de trouver la voie de salut national du jeune homme Nguyên Tât Thanh (alias Nguyên Ai Quôc - Hô Chi Minh plus tard)...

Roman "No nuoc non" (Devoir envers le pays). Photo: VNA

Ayant le même contenu que la pièce de théâtre, le roman de 220 pages est le premier de la série de trois tomes publiés par la Maison d’édition de la Littérature et la société par actions de la culture et de la communication Liên Viêt.

Il s'agit du volume le plus important de cette série, car il retrace l'étape la plus importante pour former une personne, notamment un grand homme, a estimé Nguyên Quang Thiêu, président de l'Association des écrivains du Vietnam.

Les 2e et 3e tomes de la pièce de théâtre et de la série de romans devraient être présentés en 2023 et 2024. -VNA