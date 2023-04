Une nouvelle collection de timbres sur les téléphériques modernes du Vietnam.

Hanoï, 25 avril (VNA) - Une nouvelle collection de timbres sur les téléphériques modernes du Vietnam a été émise par la Poste du Vietnam (Vietnam Post) du ministère de l'Information et des Communications.La collection comprend de nombreux téléphériques de tout le pays, notamment les téléphériques de Fansipan dans la province septentrionale de Lao Cai, les téléphériques de Ba Na dans la ville centrale de Da Nang et les téléphériques de Hon Thom dans la province méridionale de Kien Giang.L'image principale présente une cabine de téléphérique avec en arrière-plan une image des célèbres attractions touristiques des localités où se trouve le téléphérique.Conçue par l'artiste Nguyen Du, la collection comprend un tampon de 26 x 66 mm et un bloc de 70 x 100 mm.Les prix des trois timbres et d'un bloc sont respectivement de 4.000 dongs, 6.000 dongs, 8.000 dongs et 15.000 dongs.Le dernier coffret de collecte sera disponible sur le réseau postal du 22 avril au 31 décembre 2024.- VNA