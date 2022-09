Photo: VNA

Paris (VNA) – Des sac de riz portant la marque "Cơm Vietnam" sont présentés pour la première fois à des consommateurs français dans le cadre d’un évènement de promotion du commerce au supermarché E.Leclerc Viry Châtillon à Paris.

Intitulé "Fête de la lune", cet évènement a été inauguré le 2 septembre par le Bureau commercial de l’Ambassade du Vietnam en France pour présenter des spécialités gourmandes du Vietnam en général et celles du Fête de la mi-automne en particulier.

"Cơm Vietnam" est une marque du groupe Loc Troi qui est le premier exportateur de riz vers l'Europe dans le cadre de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA).

Cette marque sera également présentée lors d’un évènement similaire qui sera inauguré le 6 septembre à Carrefour, l'un des chaînes de distribution les plus prestigieuses en France.

Accéder aux chaînes de distribution de E.Leclerc et de Carrefour, qui possèdent environ 800 hypermarchés et plus de 3.000 supermarchés et supérettes à travers la France, est un pas important pour le riz vietnamien à promouvoir son label sur le marché mondiale. -VNA