La chaîne de montage de Gold AYA Motors. Photo: The Myanmar Times



Nay Pyi Taw (VNA) - La joint-venture Chine-Myanmar Gold AYA Motors International Group Co.Ltd, a présenté le 2 août sa première voiture assemblée au Myanmar. C'est un modèle Changhe Q35 SUV.

En 2017, les sociétés chinoise Shining Star Group et birmane Royal Ye Htut Moe Kaung International ont créé le groupe Gold AYA Motors International Co. Ltd. En mars 2018, ce dernier a été autorisé à produire et vendre des voitures et à fournir des services après-vente au Myanmar.



Gold AYA Motors a établi des succursales à Mandalay et à Yangon. Son usine de Mandalay aurait une capacité de production de 5.000 voitures par an. -VNA