Hanoï, 24 décembre (VNA) – Le secrétaire général du Parti libéral démocrate (LDP) du Japon Toshihiro Nikai a annoncé le 24 décembre qu'il dirigerait une grande délégation japonaise pour effectuer une visite d’amitié au Vietnam du 11 au 14 janvier 2020.S'exprimant lors d'une conférence de presse à Tokyo, M. Nikai a déclaré que selon le plan, la délégation regrouperait 1.000 membres, dont des représentants d'associations économiques et d'entreprises japonaises, une vingtaine de députés du LDP et une vingtaine de lycéens japonais.Selon le secrétaire général du LDP, lors de sa visite au Vietnam, la délégation rencontrera le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et d’autres dirigeants du Vietnam. Il y aura de nombreuses autres activités comme le Forum de promotion du tourisme Japon - Vietnam, le séminaire de promotion du développement des ressources humaines...En outre, la délégation japonaise offrira de lotus japonais au Vietnam, dans l'espoir que les activités d'échange et de coopération entre les deux pays continueront de se développer.Lors d’une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d’information au Japon, le secrétaire général du LDP a déclaré que l’échange entre le Vietnam et le Japon se développait très fortement. Et ce sera aussi le principal sujet qui sera abordé lors de sa prochaine visite au Vietnam.Selon M. Nikai, des visites mutuelles aideront à développer les relations entre les deux parties, concrétisant ainsi les domaines de coopération dans l'avenir. -VNA