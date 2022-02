Lancement de la fonctionnalité sur le don de sang sur Facebook au Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Une fonctionnalité sur le don de sang au Vietnam sera officiellement appliquée le 16 février sur le réseau social Facebook, permettant aux donneurs de se connecter facilement aux installations de réception du sang.

S'exprimant lors de l'ouverture du Fête annuelle du ''Printemps rouge'' (Xuân Hông), le plus grand événement de don de sang au Vietnam, le 12 février, le directeur de l'Institut national d'hématologie et de transfusion sanguine, Bach Quoc Khanh, a déclaré que la fonctionnalité avait été lancée pour la première fois en 2017 et a à ce jour été appliqué dans 43 pays avec plus de 100 millions d'inscrits.

Il aide les établissements de collecte de sang à se connecter facilement et rapidement avec les donneurs, à sensibiliser le public à la sécurité du don de sang et à augmenter les chances des gens d'accéder aux sites de don de sang les plus proches.

La Fête du "Printemps rouge" est l'un des plus grands événements annuels de don de sang de l'année. Elle a été lancée conjointement par l'Association des jeunes de Hanoi pour le don de sang et l'Institut central d'hématologie et de transfusion sanguine en 2008, et mené à l'échelle nationale en 2010.

Elle a contribué à répondre à la pénurie de sang après le Nouvel an lunaire et à créer et à maintenir l'habitude de donner de sang au début du printemps.

Au cours des 15 dernières années, pas moins de 91.765 unités de sang ont été collectées.

La fête du "Printemps rouge" a attiré des centaines de milliers de participants et reçu près de 92.000 unités à ce jour. La plupart des localités du pays et de nombreuses agences, entreprises et organisations ont également organisé des activités annuelles de don de sang à cette occasion.

Cette année, la 15e édition de la fête du "Printemps rouge" dure du 12 au 20 février.

À Hanoï, la collecte a eu lieu à l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine (rue Pham Van Bach, arrondissement de Câu Giây), à la Maison culturelle du district de Gia Lâm, à No 26 rue Luong Ngoc Quyên, arrondissement de Hoan Kiem, à No 132 Quan Nhan, arrondissement de Thanh Xuan, à la ruelle No 122, rue Duong Lang, arrondissement de Dong Da.

Les donneurs de sang doivent faire une pré-inscription via le site https://hienmau.vn/events/lehoixuanhong/ ou l'application "Hien mau" pour recevoir le meilleur soutien des organisateurs.-VNA