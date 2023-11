Lors de la fête pour la reconnaissance des enseignants Viet kieu en Thaïlande. Photo : VNA

Bangkok (VNA) - Célébrant la Journée des enseignants vietnamiens (le 20 novembre), des centaines d'enseignants vietnamiens d'outre-mer se sont rassemblés sur le campus de la pagode Dieu Giac, dans la province de Mukdahan, au Nord-Est de la Thaïlande, pour exprimer le 11 novembre leur gratitude aux enseignants vietnamiens en Thaïlande.La fête a été organisée par l'Association générale des Vietnamiens en Thaïlande, en collaboration avec l'Association des Vietnamiens de la province de Mukdahan.Prenant la parole à la cérémonie, le consul général vietnamien à Khon Kaen, Chu Duc Dung a adressé ses meilleurs vœux aux enseignants qui œuvrent corps et âme au maintien de la langue vietnamienne dans toute la Thaïlande et aident la jeune génération à s'orienter vers son pays d'origine.Selon Nguyen Ngoc Thin, président de l'Association générale des Vietnamiens en Thaïlande, pour exprimer sa gratitude, le Parti et le gouvernement ont organisé pour les enseignants Viet kieu de nombreuses visites au pays natal et des formations linguistiques. A cette occasion, il a émis le souhait que les enseignants continueraient à organiser des cours de vietnamien et à encourager les Vietnamiens d'outre-mer à pratiquer cette langue afin de garder des liens forts avec leur pays d'origine. -VNA