Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L’exposition internationale du textile-habillement, des dispositifs et des matières premières Saigontex & Saigonfabric 2022 a ouvert ses portes le 27 juillet à Ho Chi Minh-Ville.

L’exposition attire plus de 278 fournisseurs venus de 16 pays et territoires à travers le monde, dont la Chine, l’Allemagne, Hong Kong (Chine), l’Inde, l’Indonésie, l’Italie, le Japon, la République de Corée, Singapour, Taiwan (Chine), le Royaume-Unis, les Etats-Unis… Ils présentent des équipements, des matières premières et des technologies les plus avancées pour le marché vietnamien du textile et de l'habillement.

Vo Tan Thanh, vice-président de la Fédération vietnamienne du commerce et de l'industrie (VCCI), a déclaré que SaigonTex et SaigonFabric 2022 créaient des bonnes opportunités pour les entreprises textiles du Vietnam et d'autres pays d’introduire leurs produits, matériaux, machines et équipements de dernier cri.

La cérémonie d'ouverture. Photo: VNA

Il offre également aux entreprises nationales et internationales une opportunité de se rencontrer et d'échanger pour saisir les besoins de la coopération.

Une série de séminaires sur l'industrie du textile-habillement seront organisés dans le cadre de cet événement.

L’exposition durera jusqu’au 30 juillet. -VNA