Photo: hanoimoi.com.vn

Hanoï (VNA) - Une exposition de photos s'est ouverte à l’Institut du cinéma vietnamien (VFI) à Hanoï le 22 juin, présentant aux visiteurs divers lieux de tournage à travers le Vietnam.

Les quelque 120 photos exposées capturent la terre et les habitants de différents endroits du Vietnam. Ces photos documentaires ont été archivées par le VFI.

Convaincu que la cinématographie contribuera à stimuler les échanges culturels entre les pays, l'organisateur souhaite faire connaître la beauté naturelle et culturelle vietnamienne aux amis internationaux, promouvant ainsi le secteur touristique du pays.

Toutes les photos et l'espace d'exposition seront présentées sur le site officiel du VFI, la page Facebook et la chaîne YouTube pour les visiteurs en ligne.

L'exposition se poursuit jusqu'au 27 juin au 523, rue Kim Ma, district de Ba Dinh, Hanoï. Il se tient dans le cadre de la 25e conférence de l'Association des archives audiovisuelles de l'Asie du Sud-Est-Pacifique (SEAPAVAA), accueillie par le VFI du 23 au 25 juin.

Sur le thème "L'archivage audiovisuel à l'heure du changement: succès, échecs et défis", l'événement voit la participation de représentants de 33 organisations d'archives cinématographiques et audiovisuelles de 23 pays et territoires... - CPV/VNA