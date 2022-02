Kiev (VNA) – Environ 120 peintures de 90 peintres ukrainiens représentant la beauté de la nature et des hommes du Vietnam sont exposées lors d’une exposition de beaux-arts à Kiev pour célébrer le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Ukraine (23 janvier 1992 - 2022).

L’ambassadeur Nguyên Hông Thach lors de l’ouverture de l’exposition. Photo : VNA

Inaugurée le 10 février (heure locale), l’exposition est organisée par l’ambassade du Vietnam en Ukraine en collaboration avec l’Association des peintres ukrainiens.

Dans son allocution d’ouverture, le président de l’Association des peintres ukrainiens Kostiantyn V. Cherniavskyy a déclaré que l’exposition offre au public une chance d’explorer la beauté du Vietnam et de l’Ukraine car la culture et les arts ne connaissent pas de frontières. Il s’est dit convaincu que la diplomatie culturelle restait un pont entre les deux pays et rendait le monde meilleur.

L’ambassadeur Nguyên Hông Thach, pour sa part, a fait l’éloge des peintures, affirmant qu’il s’agissait de cadeaux spéciaux d’amis et d’artistes ukrainiens pour le Vietnam à cette occasion spéciale.

Un tableau vaut mieux que mille mots, a-t-il déclaré, car il contribuera à rapprocher les peuples des deux pays et à améliorer leur compréhension mutuelle.

Le diplomate a également informé les invités de ce que les deux nations ont réalisé ensemble au cours des trois dernières décennies et a ensuite honoré les peintres qui avaient envoyé leurs œuvres à l’exposition.

L’événement se déroulera jusqu’au 27 février et se tiendra dans d’autres grandes villes d’Ukraine tout au long de 2022. – VNA