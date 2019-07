Cérémonie de remise de l’Insigne «Pour la cause de développement de l'association des juristes vietnamiens» à la professeure-doctoresse Umnova Irina Anatolyevna le 24 juillet à Hanoi. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le président de l'Association des juristes vietnamiens, Nguyen Van Quyen a remis l'insigne «Pour la cause de développement de l'Association des juristes vietnamiens» à la présidente du Fonds international de la Russie - La voie de la paix, Umnova Irina Anatolyevna, le 24 juillet à Hanoi.

A cette occasion, Umnova Irina Anatolyevna a remercié l'Association des juristes vietnamiens pour son soutien ces dernières années, affirmant que cette distinction était une source d'encouragement pour qu'elle contribue davantage aux activités de cette association.

Elle s'est également engagée à contribuer au renforcement des liens traditionnels entre les deux pays.

En tant que professeur en constitution et droit international, scientifique, enseignante et militante sociale en Russie, Mme Anatolyevna est doyenne de la faculté de droit et constitution de l'Université de justice de Russie, relevant de la Cour suprême de Russie et présidente de l’organisation sociale du Centre de droit pour la paix.

Elle a partagé des expériences russes dans l’élaboration des institutions juridiques constitutionnelles lors d'un séminaire organisé au Vietnam en 2012, aidant l'Association des juristes vietnamiens à proposer des amendements à l’ajustement de la Constitution de 1992. -VNA