Le directeur de SECUI, Jeong Sam-yong (gauche), et le directeur de FPT IS , Nguyen Hoang Minh, lors de la cérémonie de signature de l'accord de coopération. Photo : SECUI

Hanoï (VNA) - SECUI, une société sud-coréenne spécialisée dans la cybersécurité, a récemment signé un accord avec la compagnie vietnamienne FPT Information System (FPT IS) sur les services publics, la télécommunication, la finance et la santé.

FPT IS est une société spécialisée dans la fourniture de services et de solutions sur le marché vietnamien des technologies de l'information (TI).

Grâce à cet accord, les deux sociétés fourniront des appareils de cybersécurité tels que le pare-feu de nouvelle génération « Bluemax NGF » et le système de prévention d'intrusions « Bluemax IPS » de SECUI aux entreprises financières vietnamiennes, rechercheront et développeront conjointement un modèle et des services de gestion.

M. Jeong Sam-yong, PDG de SECUI, a déclaré que sa société fournira des produits de cybersécurité de marque SECUI au marché vietnamien. Il a affirmé que SECUI pénétrera activement le marché de l'Asie du Sud-Est en établissant davantage de systèmes avec de nombreux partenaires locaux. -VNA